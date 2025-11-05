Блогера Алексу оштрафовали за просрочки по кредиту
Блогера Алексу оштрафовали за неуплату по кредиту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Александра Чвикова, также известная как Дайчева и девушка Тимати на шоу «Фабрика Звёзд 4», должна выплатить более 1,24 млн рублей из-за просрочки по кредиту, который она взяла для своего бизнеса в феврале этого года под 3,99% в месяц. Срок займа составлял полгода.
К лету блогер перестала платить, и долг вырос до 1,24 млн рублей: 975 тыс. – тело кредита, 160 тыс. – проценты, 109 тыс. – неустойка. На требование банка вернуть средства досрочно Чвикова не отреагировала, а в суд не явилась. Теперь ей предстоит выплатить всю сумму долга плюс госпошлину в 62 тыс. рублей.
С финансовыми трудностями сталкивается и супруг Чвиковой, Вячеслав Дайчев – фитнес-тренер и автор курсов в соцсетях. По данным ФНС, у него есть проблемы с налоговой из-за отсутствия деклараций, а его счета арестовали. В феврале Дайчев попал в список должников за неуплату 1,7 млн рублей в казну, ведомство даже пыталось признать его банкротом через суд.
