Эндокринолог назвала умеренную порцию кураги для здорового взрослого
Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Наталья Чадина рассказала о пользе кураги и объяснила, почему важно ограничивать ее количество в рационе. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, здоровому взрослому человеку достаточно съедать около 30–40 граммов кураги в день. В зависимости от размера плодов такая порция составляет примерно четыре — шесть штук. Сухофрукты можно добавлять в кашу, творог или йогурт без добавок.
Чадина пояснила, что при сушке абрикосы теряют большую часть влаги. Из-за этого концентрация питательных веществ, сахаров и калорий в них растет. Следить за размером порции особенно важно людям с диабетом и инсулинорезистентностью, а также тем, кто стремится снизить вес.
Клетчатка в составе кураги помогает работе кишечника и продлевает чувство сытости. При этом слишком большое количество сухофруктов способно вызвать вздутие и диарею. Такой риск выше у людей, чей привычный рацион содержит мало пищевых волокон.
Сушеные абрикосы служат источником калия, необходимого для работы мышц и нервной системы. Он участвует в регуляции давления и сердечного ритма. При этом врач подчеркнула, что курага не заменит лекарства от гипертонии или аритмии.
Плоды содержат каротиноиды, из которых организм образует витамин А. Он важен для зрения, кожи и слизистых оболочек. Железо в них тоже есть, однако его количество невелико, а усваивается оно хуже, чем из мяса. По словам эндокринолога, лечить анемию сухофруктами нельзя: при снижении гемоглобина нужно выяснить причину и следовать назначениям врача.
Перед едой Чадина посоветовала промывать курагу. При покупке она рекомендует выбирать продукт без добавленного сахара, плесени и постороннего запаха.
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