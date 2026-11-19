19 ноября 2026, 09:24

Врач Чадина: курага помогает поддерживать стул и дольше сохранять сытость

Фото: iStock/alpaksoy

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Наталья Чадина рассказала о пользе кураги и объяснила, почему важно ограничивать ее количество в рационе. Об этом сообщает «Газета.Ru».