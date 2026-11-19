Психолог Миллер посоветовала обсудить подозрения в измене без проверок телефона
Психолог и сексолог Александра Миллер посоветовала при сомнениях в верности партнера спокойно обсудить свои переживания. Об этом сообщает aif.ru.
По мнению специалиста, ревность стоит воспринимать как сигнал обратить внимание на отношения. Постоянный контроль и чтение чужой переписки не помогут разрешить возникшие трудности. Откровенная беседа позволит прояснить ситуацию и понять, готовы ли партнеры работать над отношениями, отметила Миллер.
Психолог перечислила перемены в поведении, которые могут вызвать подозрения: раздражительность, эмоциональную холодность или неожиданную чрезмерную заботу. Поводом для беспокойства иногда становится и отношение к телефону — например, когда человек скрывает экран или устанавливает новый пароль.
Сокращение общения, близости и числа совместных планов эксперт также назвала причиной для разговора. При этом такие перемены сами по себе не доказывают измену.
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