19 ноября 2026, 07:38

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Молоко и другую молочную продукцию местного производства покупают 59% россиян. Такой результат получил опрос консалтинговой компании SBS, в котором участвовали более 2 тыс. человек. Об этом сообщает «Газета.Ru».