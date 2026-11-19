Опрос показал, какие местные продукты россияне выбирают чаще всего
Молоко и другую молочную продукцию местного производства покупают 59% россиян. Такой результат получил опрос консалтинговой компании SBS, в котором участвовали более 2 тыс. человек. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Хлеб и кондитерские изделия местных производителей выбирают 42% респондентов. Еще 40% приобретают сыры, колбасы и яйца из своего региона. Соленья и консервацию локальных марок ищут 7% участников исследования. На чай, кофе, печенье и снеки местного производства обращают внимание 6%, на алкогольные напитки — 4%, на безалкогольные — 3%.
Представления о местных продуктах различаются в зависимости от региона. В Южном федеральном округе к ним относят фрукты и овощи 50% опрошенных, в Северо-Кавказском — 41%. В среднем по стране этот показатель составляет 29%.
Молоко и молочную продукцию считают локальной категорией 65% жителей Поволжья, 64% — Сибири и 63% — Урала. Сибиряки чаще жителей других регионов относят к местным товарам сыры, колбасы и яйца: так ответили 47% респондентов.
Главной причиной покупки продукции местных производителей стала ее свежесть. На это указали 46% участников опроса. Еще 43% привлекает натуральный и качественный состав, 32% — понятное происхождение товара. Доступную цену назвали 30% респондентов, желание поддержать местных производителей — 29%.
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