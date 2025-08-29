Автоэксперт Целиков: китайские автомобили подешевеют до конца года
Китайские автомобили в возрасте 2-3 лет и неликвидные б/у машины могут подешеветь до конца года. Об этом заявил автоэксперт, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
В своей беседе с «Татар-информ» эксперт отметил, что сейчас стоимость автомобилей опустилась на условное дно. До конца года в этом сегменте возможны некоторые колебания. При этом цена на популярные машины пойдет вверх, а неликвидные автомобили, наоборот, должны подешеветь.
«Я думаю, что продолжат падать в цене свежие 2-3-летние китайские машины и что-то очень дорогое, поскольку, пока рубль крепкий, люди могут привезти в Россию дешевые машины по параллельному импорту», — сказал Целиков.
Падение стоимости на автомобили в сегменте от 300 до 500 тысяч ожидать не стоит. Если же оно и случится, то оно будет минимальным. Если же говорить в общем про рынок, 40% машин приходятся на автомобили до 500 тысяч рублей.