Автоэксперт Целиков: китайские автомобили подешевеют до конца года

29 августа 2025, 14:20

Фото: iStock/Fahroni

Китайские автомобили в возрасте 2-3 лет и неликвидные б/у машины могут подешеветь до конца года. Об этом заявил автоэксперт, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.





В своей беседе с «Татар-информ» эксперт отметил, что сейчас стоимость автомобилей опустилась на условное дно. До конца года в этом сегменте возможны некоторые колебания. При этом цена на популярные машины пойдет вверх, а неликвидные автомобили, наоборот, должны подешеветь.





«Я думаю, что продолжат падать в цене свежие 2-3-летние китайские машины и что-то очень дорогое, поскольку, пока рубль крепкий, люди могут привезти в Россию дешевые машины по параллельному импорту», — сказал Целиков.

