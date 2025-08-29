Массовая авария произошла на МКАД: есть пострадавшие

29 августа 2025, 11:25

Два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком и легковушками на МКАД

Фото: iStock/huettenhoelscher

Два человека пострадали в массовом ДТП на МКАД в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.





Авария произошла на внутренней стороне 33-го километра трассы недалеко от выхода на Варшавское шоссе. Известно, что столкнулись один грузовой и три легковых автомобиля.

«Пострадали два человека, перекрыты три полосы из пяти», — сказал собеседник агентства.