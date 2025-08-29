Достижения.рф

Массовая авария произошла на МКАД: есть пострадавшие

Два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком и легковушками на МКАД
Два человека пострадали в массовом ДТП на МКАД в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



Авария произошла на внутренней стороне 33-го километра трассы недалеко от выхода на Варшавское шоссе. Известно, что столкнулись один грузовой и три легковых автомобиля.

«Пострадали два человека, перекрыты три полосы из пяти», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного дептранса подтвердили, что авария частично повлияла на движение транспорта. Водителей попросили заранее планировать поездки и объезжать проблемный участок дороги.
