Новые правила, штрафы и медосмотры: что ждет водителей с 1 сентября

29 августа 2025, 03:51

Фото: Istock/Volha Rahalskaya

С 1 сентября 2025 года российских автомобилистов ждет ряд важных изменений, включая новые правила перевозки детей, ужесточение требований к непропуску спецтранспорта, повышение госпошлин и обновленный порядок медосвидетельствования на опьянение, сообщила РИА Новости автоюрист Екатерина Соловьева.