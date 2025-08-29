Новые правила, штрафы и медосмотры: что ждет водителей с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года российских автомобилистов ждет ряд важных изменений, включая новые правила перевозки детей, ужесточение требований к непропуску спецтранспорта, повышение госпошлин и обновленный порядок медосвидетельствования на опьянение, сообщила РИА Новости автоюрист Екатерина Соловьева.
Изменения в ПДД коснутся правил перевозки детей: новые нормы приведут требования к детским удерживающим системам в соответствие с современными техническими регламентами, что устранит правовые пробелы и повысит безопасность юных пассажиров. Также ужесточатся правила поведения при встрече со спецтранспортом: водителям будет запрещено обгонять машины с мигалками, находиться в непосредственной близости от них или двигаться с их скоростью. За непредоставление преимущества спецтранспорту (даже без цветографической раскраски) штраф вырастет до 7,5–10 тыс. рублей или последует лишение прав на 6–12 месяцев.
С 1 сентября повысятся госпошлины за регистрационные действия: стоимость водительского удостоверения увеличится с 2 до 4 тыс. рублей, пластикового СТС — с 1,5 до 4,5 тыс. рублей, а за номерные знаки придется заплатить 3 тыс. рублей вместо 2 тыс.. Для водителей-профессионалов вводятся более строгие правила медосмотров: при выявлении признаков заболеваний действие медсправки будет приостанавливаться, а водитель направляться на дополнительное обследование.
Обновленный порядок медосвидетельствования на опьянение включит увеличение интервала между пробами на алкотестере с 20 до 25 минут, обязательную сдачу биоматериала (мочи и крови) при ДТП и фиксацию приема лекарств. За отказ от освидетельствования грозит штраф 45 тыс. рублей или лишение прав на 2 года. Также расширен перечень медицинских противопоказаний к управлению ТС: добавлены общие расстройства психологического развития (аутизм, синдром Аспергера), а термин «ахроматопсия» заменен на аномалии цветового зрения.
