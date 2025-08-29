В Москве хотят ввести плату за каждый километр при езде на личном авто

29 августа 2025, 10:19

Фото: iStock/FedotovAnatoly

В Москве хотят ввести оплату за каждый километр пробега при езде на личном авто. Таким образом власти рассчитывают решить проблему с регулярными пробками и высоким трафиком на дорогах.





Как рассказал член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин в беседе с «Абзацем», такую меру можно ввести в каждом крупном российском городе, который сталкивается с подобными проблемами. При этом первой, кто может протестировать эту инициативу, должна стать Москва.





«Есть радикальное решение – ввести систему расчета стоимости перевозки, при которой плата взимается за каждый километр пробега транспортного средства. В десятках городов мира эти эксперименты уже идут довольно активно. Теоретически возможно, что на это может решиться и Москва. Технически ввести платежи за километр пробега столица может уже сейчас. Каждый мой километр можно очень легко посчитать. Условно, проехал я какое-то расстояние – и мне выпишут счет как за электричество», — заявил Блинкин.

«Если у меня гигантский автомобиль, 18 метров примерно, то, опять же, тариф будет большой, у маленького Mini Cooper – поменьше, потому что расход топлива будет другой», — сказал эксперт.