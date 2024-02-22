Названы методы снизить базовую ставку по ипотеке

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Специалисты Роскачества поделились, что есть методы по снижению базовой ставки по ипотеке.
К ним они отнесли скидки по ипотеки от работодателей или от банков, зарплатными клиентами которых является заёмщик. Кроме этого, снизить ставку можно с помощью специальных банковских услуг.
Также можно воспользоваться услугой снижения ставки за комиссию.
А в прокуратуре Москвы напомнили об основных видах мошенничества, связанных с мобильными телефонами. Как передают argumenti.ru, к распространённым уловкам мошенников относятся звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников банков или полиции, СМС с программами, запрашивающие учётные данные, фейковые сообщения от начальников, призывающие к помощи и т.д.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что большинство москвичей считают верными способом распределения семейного бюджета тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются.
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«Для этого требуется оформить добровольное страхование жизни и здоровья, подать онлайн-заявку на сайте банка, воспользоваться сервисом электронной регистрации сделок, подтвердить профиль через «Госуслуги»: пройти авторизацию и предоставить банку доступ к персональной информации», — рассказали в беседе с RT специалисты.
А в прокуратуре Москвы напомнили об основных видах мошенничества, связанных с мобильными телефонами. Как передают argumenti.ru, к распространённым уловкам мошенников относятся звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников банков или полиции, СМС с программами, запрашивающие учётные данные, фейковые сообщения от начальников, призывающие к помощи и т.д.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что большинство москвичей считают верными способом распределения семейного бюджета тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются.
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Мелисса Тимофеева