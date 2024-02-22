Радио1
Главная / Новости / Потребительская корзина/ Названы методы снизить базовую ставку по ипотеке

Названы методы снизить базовую ставку по ипотеке

Роскачество: Снизить ставку можно с помощью спецуслуг банка
22 февраля 2024, 14:52
Фото: istockphoto.com/Evkaz

Фото: istockphoto.com/Evkaz

Специалисты Роскачества поделились, что есть методы по снижению базовой ставки по ипотеке.
К ним они отнесли скидки по ипотеки от работодателей или от банков, зарплатными клиентами которых является заёмщик. Кроме этого, снизить ставку можно с помощью специальных банковских услуг.

«Для этого требуется оформить добровольное страхование жизни и здоровья, подать онлайн-заявку на сайте банка, воспользоваться сервисом электронной регистрации сделок, подтвердить профиль через «Госуслуги»: пройти авторизацию и предоставить банку доступ к персональной информации», — рассказали в беседе с RT специалисты.


Также можно воспользоваться услугой снижения ставки за комиссию.

А в прокуратуре Москвы напомнили об основных видах мошенничества, связанных с мобильными телефонами. Как передают argumenti.ru, к распространённым уловкам мошенников относятся звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников банков или полиции, СМС с программами, запрашивающие учётные данные, фейковые сообщения от начальников, призывающие к помощи и т.д.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что большинство москвичей считают верными способом распределения семейного бюджета тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются.

Читайте также:

Москвичи назвали правильный способ ведения семейного бюджета

Перевозчики нашли необычный способ преодолеть Красное море и избежать атаки хуситов

Лучший способ борьбы с Альцгеймером: как управление вертолётом помогает победить болезни
#страхование
#данные
#госуслуги
#скидки
#ипотека
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стилист Скороходова назвала главный тренд очков в этом году
Стилист Скороходова: Главный тренд – очки-авиаторы
22 февраля 2024, 14:15

Фото: istockphoto.com/javi_indy

Стилист Анна Скороходова заявила, что основным трендом этого года являются очки-авиаторы.
«Рекомендую присмотреться к авиаторам. Но не простым, а прозрачным, в тонкой оправе. Я считаю, что это безусловный тренд 2024 года. Сами по себе они достаточно громоздкие. Но именно за счет невесомой оправы не дадут лишнего объёма лицу», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Скороходова.

Она отметила, что такую оправу можно сочетать как с романтичными, так и с офисными образами.

По её словам, также будут стильно смотреться очки с бесцветной и анималистической оправой.

А стилист Влад Лисовец объяснял «Радио 1», почему секонд-хенды в тренде.

Ранее американская модель Саванна Суарес объяснила, почему решила выйти на одном из показов мод в одном скотче. По её словам, принять участие в таком показе ей подсказал отец.

«Я поговорила об этом с родителями, которые являются для меня самой большой поддержкой, и сказала: «Подождите, здесь видно такое же количество кожи, как и в бикини», — приводит utro.ru со ссылкой на Daily Star слова девушки.

Читайте также:

Стилист Лисовец призвал одеваться в секонд-хендах

Стилист Субота рекомендовал использовать минералку для восстановления волос после отпуска

Триумф женственности: Стилист назвала главные тренды зимы 2023-2024
#стилист
#очки
#мода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественник Болбат: Замена молока пальмовым маслом может грозить онкологией
21 февраля 2024, 22:52

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Красноярском крае, автор программы «Общественный контроль Объединения потребителей России» Игорь Болбат заявил об опасности фальсификация молочной продукции пальмовым маслом.
По его словам, подобная продукция может грозить человеку различными заболеваниями, включая рак.

«Если мы говорим о пальмовом масле, глицидиловых эфирах – это и онкология, и обменные нарушения. Люди, которые долгое время употребляют некачественные продукты, укорачивают свою жизнь. Такую продукцию часто производят в местах непригодных для этого», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Болбат.

Он добавил, что при производстве такой продукции в непригодных для этого местах в товар могут попадать опасные для здоровья бактерии и вирусы.

Ранее председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявлял, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.

Читайте также:

Общественник Корягин призвал бизнес бороться с фальсификатом в продуктах

В Московской области качество воздуха улучшилось на 17%

«Мясо из пробирки»: как скажется продукт на здоровье россиян
#качество
#здоровье
#продукты
#жизнь
#товар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественник Корягин призвал бизнес бороться с фальсификатом в продуктах
21 февраля 2024, 22:45

Фото: istockphoto.com/Julia_Sudnitskaya

Председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявил, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.
Он напомнил, что в современном мире нас окружает огромное количество продуктов, в которые добавлены опасные для здоровья примеси.

«Сейчас «пальма» широко используется в кондитерских изделиях – это опасность номер один. Недавно у нас был кризис с яйцами в торговле, а ведь далеко не все яйца качественные, во многих присутствуют антибиотики. Газированные напитки, рыба, мясо, грязная водопроводная вода. Накопительный эффект от некачественной продукции колоссальный», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Корягин.

Ранее «Радио 1» рассказывало, как «мясо из пробирки» отразится на здоровье россиян, какие будут последствия для экологии и что об этом думает православная церковь.

Читайте также:

В Московской области качество воздуха улучшилось на 17%

«Мясо из пробирки»: как скажется продукт на здоровье россиян

«Мираторг» готов выпускать до 200 тонн лазаньи в месяц
#качество
#здоровье
#антибиотики
#бизнес
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы основные признаки износа тормозных дисков авто
Автоэксперт Рузанов: Вибрации и биение руля при торможении указывают на проблемы
21 февраля 2024, 15:20

Фото: istockphoto.com/Dmytro Varavin

Технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов заявил, что Вибрации и биение руля при торможении могут свидетельствовать о проблемах тормозных дисков автомобиля.
«Если не поменять детали, то это может привести к заклиниванию тормозов и риску возникновения серьезного ДТП. Производители тормозных дисков рекомендуют менять диски в зависимости от пробега. Чаще всего речь идёт о замене каждые 100 тыс. км, но в реальности износ наступает гораздо раньше», — добавил в беседе с Газета.ру Рузанов.

Он отметил, что диски могут изнашиваться из-за многих факторов, среди которых вид коробки передач, стиль вождения, дороги, реагенты и т. д.

Ранее главный редактор автомобильного журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков предположил, что в этом году в России будет продано не менее 1 млн легковых автомобилей.

Читайте также:

Автоэксперт Хайцеэр поделился четырьмя правилами езды по зимней дороге

Автоэксперт Кадаков: В этом году будет продано не менее 1 млн легковых авто

Автоэксперт Ломанов объяснил решение автозаводов сократить производство
#дороги
#реагенты
#автомобиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Специалист Волков посоветовал регулярно проверять свою кредитную историю
21 февраля 2024, 12:02

Фото: istockphoto.com/Viorel Kurnosov

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков прокомментировал закон о введение самозапрета на привлечение кредитов, отметив, что такие меры затруднят мошенничества и оформление кредитов по украденным документам.
Также для того, чтобы не попасться на удочку злоумышленникам специалист рекомендовал проявлять самодисциплину и самостоятельно проверять свою кредитную историю.

«Регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы вовремя предотвращать возможные попытки мошенников получить кредит по украденным данным», — отметил в беседе с RT Волков.

А до этого стало известно, что некоторых российских туристов не пропустили на границе РФ в другие страны. Отмечается, что это коснулось обладателей 5-летнего документа, выпущенного в 2023-2024 годах. Как передаёт utro.ru, всё дело в неправильном шрифте, который оказался в документах из-за технического сбоя. Россиянам рекомендовали перепроверить цифры в самой нижней строке паспорта.

Ранее в Саратове полиция предъявила мужчине обвинение в серии мошенничеств, в ходе которых были обмануты сто жителей Саратовской области.

Читайте также:

В Саратове мошенник обманул свыше 100 человек

Мошенник побил рекорд настойчивости, позвонив абоненту 1145 раз за семь минут

В Москве мошенник обманул клиентов с продажей машин на десятки миллионов рублей
#кредит
#мошенник
#документы
#паспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с лосем
20 февраля 2024, 18:23

Фото: iStock/Don Emmert

Лоси считаются вполне миролюбивыми животными, не представляющими угрозы для людей. В большинстве случаев так оно и есть, однако существует несколько исключений. О них, а также о том, как правильно себя вести, чтобы не пострадать от встречи с этим животным, рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
«Опасной считается встреча с лосем в брачный период или с лосихой с детёнышем. Самки очень тщательно следят за безопасностью своих лосят, поэтому могут напасть, если почуют опасность. Поэтому, заметив лосиное семейство, ни в коем случае не приближайтесь к ним. Лучше, не упуская их из виду, пятясь, уйти подальше от этого места», — посоветовал Владислав Мурашов — глава подмосковного Минсельхозпрода, курирующий лесное хозяйство.
Точно так же следует действовать при встрече с одиноким лосем. Скорее всего, он будет просто стоять и смотреть, поэтому, не теряя животное из виду, нужно как можно дальше обойти его.

Категорически нельзя при встрече с лосем пытаться дотронуться до него, кричать или проявлять агрессию. Залезать от лося на дерево тоже не стоит: эти животные очень быстро бегают, а их рост составляет около трёх метров, не считая рогов. Но у лося плохое зрение, поэтому, если уж от зверя пришлось спасаться, лучше всего спрятаться за деревом.

Читайте также:

Спасённый с контейнерной площадки в Раменском кот поменял семью

В Волоколамске нашли останки убитого браконьерами лося

Кот Кузя спас десятилетнего мальчика от пожара в Москве
#лось
#советы
#комлесхоз мо
#владислав мурашов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали, кто отвечает за ремонт почтовых ящиков
15 февраля 2024, 20:25

Фото: пресс-службе ГУСТ МО

При необходимости замены или ремонта почтовых ящиков в подъезде выполнять эти работы должна управляющая компания. Об этом жителям Подмосковья напомнили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий региона.
«Часто жильцы многоквартирных домов самостоятельно оплачивают ремонт или замену своего почтового ящика после поломки, но такие действия не соответствуют законодательству. Обращаться нужно в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал. УК должна принять заявку в течение 24 часов и исполнить её в регламентные сроки», – уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что с начала февраля в ЕДС Московской области поступило 37 заявок на ремонт почтовых ящиков. Под контролем ГУСТ отработано 15 обращений, остальные будут закрыты в ближайшее время.

Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали, как правильно принять квартиру от застройщика

В Подмосковье снизилось количество жалоб на уборку снега и наледи

Жителям Подмосковья объяснили, как вернуть эвакуированный автомобиль
#густ мо
#ремонт
#мкд
#управляющая компания
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как продлить жизнь цветам
Флорист Сухаржевский рекомендовал периодически менять цветам воду
14 февраля 2024, 13:57

Фото: istockphoto.com/OKrasyuk

Флорист Георгий Сухаржевский посоветовал подобрать подходящие температурные условия, периодически менять воду и использовать специальные средства для того, чтобы продлить жизнь цветам.
«Чтобы цветы долго радовали вас, лучше размещать их в относительно прохладном месте: не очень жарком и без сквозняка. Например, поставить букет рядом с плитой – это не подходящий вариант. Разместить срезанные цветы на подоконнике, где открыта форточка, тоже не хорошо», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Сухаржевский.

А до этого россиянам рассказали, как избавиться от засоров в раковине с помощью обыкновенного хозяйственного мыла. Как пишет utro.ru, рекомендуется натереть брусок на тёрке, добавить воды для получения кашицы, перемешать с мыльной стружкой, а после положить массу в сливное отверстие. Через 15 минут всё смыть горячей водой.

Ранее руководитель отдела качества фармлогистического оператора Станислав Смирнов заявлял, что хранить лекарства в одной аптечке на кухне или в ванной нельзя из-за неподходящей для некоторых препаратов температуры.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, почему нельзя хранить лекарства на кухне и в ванной

Жителям Подмосковья объяснили, как вернуть эвакуированный автомобиль

Водителям напомнили главные правила при сильном снегопаде
#цветы
#правила
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли, почему нельзя хранить лекарства на кухне и в ванной
Технолог Смирнов объяснил правильное условие хранения лекарств
13 февраля 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/Kostikova

Руководитель отдела качества фармлогистического оператора Станислав Смирнов заявил, что хранить лекарства в одной аптечке на кухне или в ванной нельзя из-за неподходящей для некоторых препаратов температуры.
«Часть препаратов надо хранить в сухом месте. В ванной показатели влажности всегда превышены, поэтому ставить туда аптечку нельзя. На кухне из-за приготовления пищи температура и влажность постоянно меняются. Здесь эти параметры зачастую выше, чем в остальных комнатах», — пояснил в беседе с Газета.ру Смирнов.

Также он рекомендовал не хранить препараты в их первичных упаковках.

Ранее заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская заявила, что антидепрессанты могут навредить здоровью в том случае, если препарат подобран неверно.

Читайте также:

Врач Малиновская: Антидепрессанты могут навредить при неправильном подборе

Мурашко: на российский рынок продолжают поступать препараты из-за границы

Врач Банный: Бесконтрольное употребление слабительного может привести к смерти
#температура
#врач
#препараты
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф