Автоэксперт Зенкевич назвал фантазией слова об исчезновении BMW и Mercedes

В Подмосковье за прошедшие 11 месяцев количество ДТП по вине водителей такси снизилось на 3,8%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Число погибших при этом уменьшилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а число раненых снизилось на 2,4%.