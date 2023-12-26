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Автоэксперт Зенкевич назвал фантазией слова об исчезновении BMW и Mercedes

26 декабря 2023, 20:04
Фото: istockphoto.com/Bjoern Wylezich

Фото: istockphoto.com/Bjoern Wylezich

Автоэксперт Иван Зенкевич заявил, что слова помощника президента РФ Максима Орешкина о скором исчезновении автомобилей BMW и Mercedes являются хорошей фантазией.
Он таже выразил большие сомнения в том, ЧТО Китаю продадут эти автомобильные концерны.

«Это хорошая наша православная фантазия, что через 10 лет капитализм загнётся. Но нужно понимать, что это концерны, а не просто фирмы. Концерн купить сложнее. Может быть, китайцы его общиплют по краям с разных сторон, но сомневаюсь, что Германия без боя отдаст Китаю свои флагманские компании», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Зенкевич.


Ещё одним доводом в пользу такой точки зрения, по словам эксперта, является то, что BMW и Mercedes являются крупнейшими налогообразующими предприятиями для Германии, которые продавать и передавать кому-либо просто невыгодно.

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#авто
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#германия
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Итоговый региональный молодёжный форум собрал в Подмосковье более 500 участников
26 декабря 2023, 20:13

Фото: пресс-служба МИСК МО

Более 500 человек приняли участие в итоговом региональном молодёжном форуме «Мы – будущее» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, которое организовало мероприятие.
Среди участников были сотрудники администраций городских округов, занимающиеся молодёжной политикой, главы молодёжных центров, волонтёры, юнармейцы, представители МГЕР, других общественных организаций и движений.

Форум стал завершающим мероприятием года. На нём подвели итоги деятельности учреждений по работе с молодёжью, отметили яркие инициативы, поговорили о современных трендах, новых возможностях самовыражения и самореализации.
«Мы проводим итоговый молодёжный форум третий год подряд. На нём традиционно подводим итоги и намечаем планы. Мы наградили победителей конкурса «Лучший по профессии». С 2016 года МИСК поощряет особо талантливых сотрудников в сфере молодёжной политики за передовые практики. В этом году в конкурсе приняли участие 52 человека», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Шесть лучших получили денежное вознаграждение за социально значимые инициативы Призовой фонд конкурса составил 500 тысяч рублей. Один из победителей, директор молодёжного центра «Точка притяжения» в Пушкине Никита Ильичёв, пообещал перевести все деньги на поддержку участников СВО в рамках региональной акции «Доброе дело». Также отличившихся наградили дипломами министерства за развитие государственной молодёжной политики в регионе.

Для участников мероприятия прошёл паблик-ток на тему «Молодёжь в цифровом пространстве. Приоритеты, тренды, потенциал» с представителем АНО «Диалог регионы» Максимом Гордеевым. Говорили об онлайн-поведении разных возрастных групп, нейросети, дезинформации, фейках, буллинге и других аспектах, влияющих на молодёжь.

Вопросы профессиональной реализации молодёжи обсудили с руководителем направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия – страна возможностей» Глебом Узуновым. Он рассказал, где можно получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив, какие государственные механизмы для этого существуют.

Благодарственными письмами МИСК наградили представителей региональных отделений ВСКС, Юнармии и МГЕР.

Пообщаться с молодёжью приехал репортёр ВГТРК Александр Сладков. Журналист имеет колоссальный опыт работы в горячих точках. Он освещал приднестровский и грузино-абхазский конфликты, войну в Чечне, работал в Сербии, Ираке и Афганистане, снял десятки документальных фильмов на военную тему. Сейчас российский военкор делает репортажи с передовой СВО.

Ребята задали ему вопросы об опасностях работы военным корреспондентом, обсудили, почему так важно поддерживать военнослужащих.
«Нужно встречаться с людьми, с земляками, быть вместе с ними в одном окопе. И с ветеранами надо общаться, и с молодёжью. Мы же одна страна, одно целое», – отметил Сладков.
Насыщенной и живой вышла встреча молодёжи с ветераном боевых действий, участником СВО Яном с позывным «Махно». Вместе с основателем Учебного центра тактической медицины Артёмом Катулиным он обучает военнослужащих навыкам оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.

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#екатерина швелидзе
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#сво
#подмосковье
#московская область
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В Якутии найдена стоянка человека возрастом 30 тысяч лет
26 декабря 2023, 19:45

Фото: istockphoto/Mariana-Rusanovschi

В Чурапчинском улусе (районе - прим. ред.) Якутии учёные-археологи обнаружили стоянку древнего человека, предположительно, эпохи раннего плейстоцена-неогена. Возраст её оценивается специалистами приблизительно в 30-40 тысяч лет.
Как рассказал ТАСС заведующий отделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии, доктор биологических наук Альберт Протопопов, найдены артефакты, которые соответствуют археологической культуре того периода. Обнаружено большое количество костей мамонтовой фауны, на которых хорошо заметны следы воздействия человека.

Кроме них, также обнаружены кости неизвестных животных эпохи плейстоцена-неогена. А ещё на месте палеолитической стоянки нашли кости древних носорогов и львов. Протопопов уточнил, что большинство костей сильно разрушены. По словам учёного, место находки вошло в число приоритетных пунктов, где будут проводиться раскопки. Там, скорее всего, имеется еще немалое количество интересных находок, до которых пока еще не добрались исследователи, но которые обязательно станут настоящим открытием для человечества.

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#археология
#человек
#якутия
#животные
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Глава Союза пенсионеров РФ Рязанский: С 1 января пенсии проиндексируют на 7,5%
26 декабря 2023, 19:39

Фото: istockphoto.com/PIKSEL

Председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский сообщил, что пенсии будут проиндексированы уже с 1 января 2024 года.
«Индексацию пенсии проводят ежегодно, чтобы восстановить покупательскую способность пенсионных начислений. С 1 января 2024 года пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Рязанский.

Индексация выплат коснётся и работающих пенсионеров, производящих взносы в пенсионную систему.

Он добавил, что в Новом году возможно увеличение выплат и для военнослужащих и приравненных к ним граждан.

Ранее редакция «Радио 1» сообщала, какие пенсии и другие социальные выплаты за январь 2024 года россияне смогут получить досрочно.

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#пенсии
#выплаты
#россияне
#социальные выплаты
#индексация
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Доходы пиратских сервисов видео, музыки и книг в России заметно выросли
РБК: доходы пиратских сервисов видео, музыки и книг за два года возросли на 70%
26 декабря 2023, 19:20

Фото: iStock/simpson33

Выручка пиратских сервисов музыки, книг и видео за два года после ухода с российского рынка западных правообладателей выросла более чем на 70%. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование InterMedia.
Отмечается, что в 2021 году выручка пиратских сервисов составляла семь миллиардов рублей, а к концу этого года её показатель возрос до 12 миллионов рублей. Таким образом, рост составил 71,4%.

При этом доходы легальных сервисов аудио-, видео- и книжных сервисов в России не растёт. Так, в прошлом году наблюдалось падение показателей на 13%. В этом году прирост составил всего 3%.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал обеспечить полное финансирование производства и проката мультфильмов для детей. Для этого необходимо внесение поправок в законодательство.

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#доходы
#музыка
#книги
#видео
#развитие
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В Московской области за год число аварий по вине таксистов снизилось на 3,8%
26 декабря 2023, 19:13

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье за прошедшие 11 месяцев количество ДТП по вине водителей такси снизилось на 3,8%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Число погибших при этом уменьшилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а число раненых снизилось на 2,4%.
«Для безопасности пассажиров перед выходом на линию водитель такси обязан пройти предрейсовый медосмотр, а его автомобиль – технический контроль. Также на автомобиле должна быть атрибутика, соответствующая региональному стандарту: белый цвет кузова, жёлтая светоотражающая полоса по бокам, серая внизу по периметру автомобиля, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье работает чат-бот «Анна», отвечающий на самые популярные вопросы в таксомоторной отрасли. С начала года зафиксировано около 1750 общего количества пользователей и 640 личных консультаций.

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#минтранс мо
#такси
#автомобили
#перевозки
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье насчитали более 100 тыс автомобилей такси
26 декабря 2023, 18:50

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В реестре такси на территории Московской области числится более 100 тыс автомобилей и около 38 тысяч перевозчиков. Помимо этого, 39 водителей уже работают как самозанятые, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Там напомнили, что в регионе ведётся системная работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков.
«С начала года проверено порядка 28 тыс автомобилей такси. 3,4 тыс водителей осуществляли таксомоторные перевозки без разрешения. Кроме того, за 2023 год автоматизированная система «Такси-контроль» выявила около 12 тыс нарушений региональной атрибутики такси», – говорится в сообщении.
Главным нововведением уходящего года в министерстве назвали закон о такси, принятый 1 сентября. Он обязывает перевозчика регистрироваться и находиться на учёте в налоговых органах Московской области.

Благодаря закону разрешение могут получить не только индивидуальные предприниматели и юрлица, но и физические, оформленные как самозанятые. Транспортные средства должны числиться в реестре легковых такси, а у перевозчиков должно быть разрешение на таксомоторную деятельность.

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#такси
#автомобили
#перевозки
#минтранс мо
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Новый год Дракона 2024: оригинальные поздравления для коллег, друзей, родителей
26 декабря 2023, 18:01

Фото: istockphoto.com/Wirestock

В новогоднюю ночь принято обмениваться подарками и поздравлениями. Чтобы исключить банальное «С Новым годом, с новым счастьем!», следует подумать о том, какие слова прозвучат более искренне. Редакция «Радио 1» расскажет, как вдохновится и произнести теплые и оригинальные пожелания в самый волшебный зимний праздник.

Поздравления для коллег с Новым Годом


В конце декабря наступает пора корпоративов. Чтобы красноречиво поздравить коллег нужно вспомнить приятные моменты, общие успехи, заслуги и достижения. Сотрудникам, с которыми проходит большая часть рабочего времени можно пожелать достижения новых высот в будущем году, доверия и уважения в команде, уникальных открытий и слаженной работы.

Например: С наступающим Новым годом, коллеги! Пусть 2024 год принесет больше радости, удовольствия и успехов. Хочу пожелать нам оставаться таким же дружным коллективом, поддерживать атмосферу доверия и вместе достигать самых высоких вершин! Пусть работа будет всегда в радость!


Поздравления для начальника с Новым Годом


Руководителю можно выразить слова благодарности, отметить его внимание и поддержку на протяжении года. Начальнику следует пожелать процветания, развития, достижения новых высот.

Например: Работать в вашей команде было невероятно! Мы многому научились и будем продолжать развиваться под вашим руководством дальше. Для нас большая честь быть в вашей команде. Мы хотим выразить благодарность за вашу работу, за поддержку и помощь.

В чем встречать год Дракона 2024, что должно быть на столе
В чем встречать год Дракона 2024, что должно быть на столе


Поздравления для родителей с Новым Годом


Новый год считается семейным праздником и многие отмечают его в кругу самых близких и дорогих людей. За праздничным столом обязательно нужно искренне поздравить родителей, пожелать им здоровья в новом 2024 году, поблагодарить их за поддержку, понимание и уют, который они создают в доме, куда всегда хочется возвращаться.

Например: Дорогие родители, хочу поблагодарить вас за всё, что вы делали для меня на протяжении всей моей жизни. В Новый год, и я хочу, чтобы вы оставили все печали в прошлом и шли навстречу новым свершениям.


Поздравления для ребенка с Новым Годом


Новый год является самым любимым и чудесным праздником для детей. Вне зависимости от возраста, ребенку можно напомнить о новогоднем волшебстве и пожелать новых достижений в будущем.

Например: Дорогой (ая) сын/дочь, в этот Новый год я желаю обрести тебе новые увлечения и знания, которые зажгут твои глаза. Пусть сказка и волшебство никогда не покидают твой мир. Пусть новый год будет насыщен яркими моментами, которые ты проведешь со своими друзьями и семьей. Новых целей, желаний и достижений в новом 2024 году.


Поздравления для других родственников и друзей с Новым Годом


В поздравлении родственникам и друзьям можно напомнить о веселых и счастливых моментах, которые были проведены вместе. Также их стоит поблагодарить за внимание, поддержку, дружбу, хорошее настроение и теплые эмоции.

Например: В этот новый год я хочу поблагодарить тебя за все теплые и важные дни, которые мы провели вместе. Пусть жизнь будет преподносить только взаимную любовь, искренние улыбки и вдохновение на исполнение всех планов, а здоровье и хороший достаток станут неизменными спутниками!

Поздравления для жены с Новым Годом


В новогоднюю ночь супруге будет приятно услышать комплименты и слова о том, как она любима. Жене можно пожелать исполнения желаний, хорошего настроения и позитивных эмоций. Женщине также будет важно услышать, что у ее супруга есть намерения делать ее счастливой дальше и заботиться о ней.

Например: Любимая жена, прими мои искренние поздравления! Пусть новый год будет для тебя еще более радостным, чем предыдущий. А я в свою очередь приложу все усилия к тому, чтобы так оно и было! Оставайся такой же прекрасной, мудрой, цветущей! Пусть все твои цели в новом году будут достигнуты!

Что подарить на Новый год 2024: топ лучших и самых неудачных новогодних презентов
Что подарить на Новый год 2024: топ лучших и самых неудачных новогодних презентов

Поздравления для мужа с Новым Годом


В поздравлении с новым годом мужчине можно пожелать сил, энергии, исполнения задуманного. Женщине также важно отметить, что рядом с мужем она чувствует себя в безопасности и комфорте.

Например: Любимый, рядом с тобой я чувствую себя в безопасности. И за твою любовь я хочу благодарить тебя каждый день, поэтому сделаю все возможное, чтобы 2024 год стал для тебя по-настоящему счастливым! Оставайся таким же целеустремленным и сильным и при этом чутким и ласковым. Пусть все желанья непременно сбудутся!

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Для жителей Подмосковья подготовили график техобслуживания газового оборудования
26 декабря 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Опубликован график техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах Подмосковья на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
График на 2024 год появился на официальном сайте «Мособлгаза».

«Осуществлять техобслуживания будут квалифицированные сотрудники «Мособлгаза» — газовые участковые. Отличить их можно будет по сезонной спецодежде и удостоверению с QR-кодом.<…> Появление на территории Московской области газовых участковых — это еще один весомый шаг в обеспечении жителей региона необходимой информацией о газовой безопасности. Выполнять техобслуживание квалифицированные специалисты будут один раз в год», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Кроме этого, жителей Московской области будут оповещать за две недели до проведения техобслуживания по электронной почте, также за неделю до указанной даты управляющие компании разместят соответствующие объявления на своих информационных щитах.

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#подмосковье
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Подмосковная «Система-112» приняла в 2023 году более 12,5 млн вызовов
26 декабря 2023, 17:00

Операторы «Системы-112» обработали в уходящем году более 12,5 млн вызовов от жителей и гостей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов.
«Каждый день в среднем принималось по 35 тыс обращений. Почти половина звонков требовала реагирования экстренных служб. Больше всего обращений пришлось на скорую помощь – 71% вызовов, 22% – на полицию и ГИБДД. Остальные вызовы относились к газовой службе, пожарной охране и другим службам», – говорится в сообщении.
С начала года большинство заявителей обращались на номер «112» с помощью телефонного звонка – около 11,5 млн. СМС-сообщения оправили порядка 20 тыс раз. Ещё 10 тыс обращений поступило через мобильное приложение «112 МО» и около 9 тыс – с помощью ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Обратиться в «Систему-112» Московской области можно и через чат-бота.

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