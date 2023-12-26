Автоэксперт Зенкевич назвал фантазией слова об исчезновении BMW и Mercedes

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Автоэксперт Иван Зенкевич заявил, что слова помощника президента РФ Максима Орешкина о скором исчезновении автомобилей BMW и Mercedes являются хорошей фантазией.
Он таже выразил большие сомнения в том, ЧТО Китаю продадут эти автомобильные концерны.
Ещё одним доводом в пользу такой точки зрения, по словам эксперта, является то, что BMW и Mercedes являются крупнейшими налогообразующими предприятиями для Германии, которые продавать и передавать кому-либо просто невыгодно.
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«Это хорошая наша православная фантазия, что через 10 лет капитализм загнётся. Но нужно понимать, что это концерны, а не просто фирмы. Концерн купить сложнее. Может быть, китайцы его общиплют по краям с разных сторон, но сомневаюсь, что Германия без боя отдаст Китаю свои флагманские компании», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Зенкевич.
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Мелисса Тимофеева