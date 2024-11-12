Техэксперт Константинов объяснил опасность повышенного уровня масла в двигателе

Фото: iStock/Artem_Egorov
Директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов заявил, что повышенный уровень масла в двигателе легкового автомобиля может быть опасен, так как может повлечь за собой серьезные неисправности.
«Чрезмерное количество масла приводит к повышенному давлению в системе, что провоцирует утечки через сальники и прокладки. В худшем случае масло может попасть в цилиндры», — прояснил в беседе с Газета.ру Константинов.
Также большое количество масла может ускорить износ не только самого двигателя, но и других его частей.
До этого главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков развеял миф о том, что каршеринг снижает нагрузку на дорогах.
«Все считают, что каршеринг снижает нагрузку на дороге, так как люди пересаживаются на него со своих автомобилей, но это бред. Каршеринг – ещё один вид транспорта. Им пользуются люди, которые ещё пока не доросли до покупки своего автомобиля. Каршеринг не уменьшает количество водителей и машин на дороге, а наоборот, увеличивает, расширяя диапазон людей, которые могут рулить автомобилем в городе или за городом», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.
Ранее директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева заявляла, что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.
Читайте также:
Техэксперт Габараева назвала частые ошибки автовладельцев в морозы
Автоэксперт Попов оценил последствия смягчения санкций Японией на рынок авто
В подмосковной ГАИ рассказали, как распознать поддельную незамерзайку
Мелисса Тимофеева