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Техэксперт Константинов объяснил опасность повышенного уровня масла в двигателе

Фото: iStock/Artem_Egorov

Фото: iStock/Artem_Egorov

Директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов заявил, что повышенный уровень масла в двигателе легкового автомобиля может быть опасен, так как может повлечь за собой серьезные неисправности.
«Чрезмерное количество масла приводит к повышенному давлению в системе, что провоцирует утечки через сальники и прокладки. В худшем случае масло может попасть в цилиндры», — прояснил в беседе с Газета.ру Константинов.

Также большое количество масла может ускорить износ не только самого двигателя, но и других его частей.



До этого главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков развеял миф о том, что каршеринг снижает нагрузку на дорогах.

«Все считают, что каршеринг снижает нагрузку на дороге, так как люди пересаживаются на него со своих автомобилей, но это бред. Каршеринг – ещё один вид транспорта. Им пользуются люди, которые ещё пока не доросли до покупки своего автомобиля. Каршеринг не уменьшает количество водителей и машин на дороге, а наоборот, увеличивает, расширяя диапазон людей, которые могут рулить автомобилем в городе или за городом», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

Ранее директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева заявляла, что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.

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#каршеринг
#масло
#машины
#люди
В Чечне уволили 11 директоров школ после проведения внеплановой проверки
12 ноября 2024, 19:45

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

В Чечне по итогам проведения внеплановой аттестации уволены со своих должностей одиннадцать директоров школ. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Соответствующий доклад представила первый заместитель руководителя администрации Чеченской Республики по взаимодействию с социальным блоком Хаджият Кадырова, сообщил он в своём телеграм-канале. Сообщается, что в ходе проверки был выявлен ряд серьёзных недочётов, из-за которых 11 директоров школ были уволены со своих должностей. Кроме того, лишились своих постов четыре руководителя районных отделов народного образования.

Кадыров дал поручение уделить особое внимание процессу назначения директоров учебных заведений и глав отделов народного образования. Кроме того, глава Чечни поручил создать специальную комиссию, которая будет контролировать выполнение поставленной задачи и наблюдать за выполнением всех обязательных норм и законов.

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#проверки
#поручение
#кадыров
#чечня
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Мандариновые поставки из Абхазии в Москву продолжатся, несмотря на беспорядки
12 ноября 2024, 19:22

Фото: istockphoto/Miljan Živković

Поставки абхазских мандаринов в РФ, включая Москву, продолжатся, несмотря на протесты в республике, пишет Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на главу Минсельхоза Абхазии Беслана Джопуа.
«Поставки мандаринов продолжаются в РФ, в частности, в Москву, и не только мандарины, но и хурма, и фейхоа, лимоны, машины грузятся. Это временная ситуация (протесты — прим. ред.), которая уже практически стабилизировалась», — прокомментировал министр.
Ранее сообщалось, что последний оппозиционер, задержанный в Абхазии во время протестов, отпущен на свободу. Протестующие выступают против принятого недавно закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Силовики задерживали участников потасовки у здания парламента.

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#мир
#абхазия
#москва
#россия
#поставки
#мандарины
#новости
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Движение по путепроводу у станции МЦД-2 Аникеевка откроют в декабре
12 ноября 2024, 18:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Автомобильное движение по новому путепроводу в районе станции Аникеевка, где проходит МЦД-2, откроют в декабре. Сейчас продолжается активное строительство, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Монтаж металлической части пролётного строения завершён полностью, а работы по укреплённой сборке и сварке – на 98%. Сейчас проводим асфальтирование дороги и устройство дождевой канализации», – рассказал старший производитель работ генподрядной организации «АРКС-ДМ» Павел Горохов.
Самые сложные работы по возведению каркаса путепровода почти завершены. Строители приступили к укладке дорожного покрытия на съездах с него. Также вблизи от железнодорожной платформы возводят разворотную площадку и перехватывающую парковку на 120 машино-мест.

Новый путепровод в Аникеевке соединит различные районы Красногорска. С его помощью можно будет добраться до Нахабина и Волоколамского шоссе за 15-20 минут вместо прежних 30-40. Кроме того, путепровод значительно улучшит транспортную доступность этого района.

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Психолог Ключников назвал самый простой способ избежать травли в сети
Психолог Ключников: травлю в сети нужно воспринимать как фикцию
12 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock/mokee81

VK запустил «Месяц борьбы с кибербуллингом» — информационную кампанию, посвященную борьбе с травлей в интернете и за его пределами. В 2024 г. акция пройдет в шестой раз и впервые продлится не день, а целый месяц, чтобы как можно больше людей обратило внимание на проблему.
Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников в беседе с «Радио 1» подтвердил существование такой проблемы, отметив, что многие люди не видят различий между обычной жизнью и виртуальной, поэтому и принимают все близко к сердцу.
«В связи с анонимностью в сети у огромного количества людей есть желание самоутвердиться если не в жизни, то в интернете. На любых сайтах они хотят оставить комментарий, где нападают на других, осмеивают их и оскорбляют», — сказал он.

По его словам, самый простой способ избежать травли в сети — выйти из диалога или игнорировать.
«Молодежь часто предпочитает отражать такие атаки и персонально бодаться с кем-то. Если против работает сообщество, то бодаться трудно. Это зависит от мотивации и нервов. Если человек чувствует свою травмированность после такого контакта, то лучшего просто удалиться. Когда человек игнорирует, у обидчика начинает развиваться раздражение, потому что он понимает, что выглядит глупо. Есть пушкинская фраза «не оспаривать глупца» — тут тоже так. Подумаешь, недалекий человек в плохом настроении пытается самоутвердиться», — объяснил психолог.

Он подчеркнул, что подобные ситуации нужно воспринимать как фикцию, смотреть на это все холодно и отстраняться от своей внутренней реакции.
«Не стоит торопиться отвечать, здесь нет необходимости немедленного ответа, пауза будет целительна. Можно человека заблокировать, пусть он один на один с этим своим чувством неудовлетворенности. Главное — осознать, что это всего лишь чье-то мнение. Зрелый человек всегда знает себе цену и регулирует критику. Надо помнить, что ты сам свой личный суд», — заключил Ключников.

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#суд
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#травма
#интернет
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Фигурант дела о хищении $900 тыс. у матери экс-чиновника МО получил 4 года
12 ноября 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Zolnierek

Гагаринский районный суд города Москвы приговорил к четырём годам колонии бывшего генерального директора юридической фирмы Александра Солнышкина. Он под предлогом снижения наказания экс-чиновнику Минобороны РФ Александру Горшколепову, осуждённому за взятки, выманил у его матери 900 тысяч долларов.
Подсудимого признали виновным в совершении мошенничества и покушения на мошенничество, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей.

Мать заместителя департамента имущественных отношений Минобороны России Александра Горшколепова, осуждённого за коррупцию, обратилась к правоохранителям с заявлением о хищении средств. Мошенники обещали ей помочь с решением вопроса о снижении наказания её сыну. Пользуясь знакомством с водителем потерпевшей, им удалось завладеть ее денежными средствами в размере 900 тысяч долларов и скрыться.

Следователи возбудили уголовное дело и установили причастность к обману женщины гендиректора компании «Планета права регион» Солнышкина, который успел скрыться за границей. Он был задержан полицией в мае 2024 года и препровождён в СИЗО. Было установлено, что злоумышленники намеревались похитить ещё пять миллионов долларов, но не смогли.

По совокупности преступлений путём сложения наказаний Солнышкину было присуждено четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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#суд
#мошенники
#уголовное следователи
#мать
#мошенничество
#сизо
#минобороны
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На Школьной улице в Красногорске обустроили новые парковочные места
12 ноября 2024, 17:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Новые парковочные места обустроили у дома №20А по Школьной улице, работа была проведена по просьбе местных жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«С просьбой о дополнительных парковочных местах жители обратились к властям муниципалитета в ходе выездной администрации. Работы заняли около недели и уже подходят к концу», — говорится в сообщении.
В администрации округа отметили, что новые парковочные места позволят автомобилистам с комфортом оставлять свои машины возле домов, при этом не перегораживая проход пешеходам. Это особенно важно для пожилых людей и инвалидов, а также для семей с маленькими детьми — ведь теперь машины не будут мешать проходу с колясками.

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#красногорск
#парковка
#благоустройство
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«НЛО есть и они летят»: Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл тайны необъяснимого
Экстрасенс Рзаев: НЛО существует и мы должны это изучать
12 ноября 2024, 17:20

Фото: iStock/guteksk7

Люди из года в год продолжают говорить об инопланетной жизни и делиться замечаниями потусторонних сил даже в собственном доме. Но существует ли «то самое» и не является ли обычной выдумкой?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что потусторонние силы существуют, и никто не должен запрещать об этом разговаривать.
«Мы живем в таком времени, что везде у всех монополия, каждый хочет толковать свои законы и религии, я думаю, что это неверно. Мы должны создавать лабораторию, комиссии, которые бы изучали паранормальные явления, необъяснимое. Мы видели, НЛО есть. Мировые СМИ об этом писали. И как это отрицать? Они же есть, они летят. Если мы это не можем объяснить, это не дает повод запретить об этом разговаривать», — сказал эзотерик.

По мнению Рзаева, существуют люди-волхвы, имеющие сверхъестественные способности, могут помочь в чем-то, и никто не должен им мешать, если они не вредят и не противоречат законам Российской Федерации.
«Зачем мы должны запретить все? Это культура, это история, мы должны изучать. Я культурный человек, живу в современном мире, я знаю, что говорю», — подчеркнул финалист «Битвы экстрасенсов».

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#инопланетяне
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#земля
#эзотерика
#предсказание
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Проект «Арктик СПГ-2» в 10 раз сократил добычу газа в ноябре
12 ноября 2024, 16:57

Фото: Фото: РИА Новости / Алексей Бабушкин

В начале ноября российский проект по сжижению газа «Арктик СПГ-2», принадлежащий компании «Новатэк», значительно снизил уровень добычи, сообщает Bloomberg.
За первые десять дней месяца месторождения производили в среднем 0,4 миллиона кубометров газа, что в 10 раз меньше показателей октября. Даже во время запуска первой очереди предприятия осенью 2023 года добыча была гораздо выше — от 2 до 14 миллионов кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что в октябре завод прекратил сжижение газа из-за переполнения складов и невозможности продавать топливо. Основные трудности проекта связаны с санкциями США, введёнными в конце прошлого года и отсутствие танкеров ледового класса, способных перевозить СПГ в течение всего года.

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#топливо
#завод
#предприятия
#санкции
#газ
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В Дубне этой зимой обустроят пять лыжных трасс
12 ноября 2024, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Пять лыжных трасс общей протяжённостью свыше 18 километров обустроят на территории градского округа Дубна этой зимой — на две больше, чем в прошлом году. Подготовку к зимнему сезону на стадионе «Юде-Кон» проверил глава округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На повестке дня — уборка лыжни от веток, обустройство зон для лыжного инвентаря и освещения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одна из лыжных трасс протяжённостью 12 километров будет проходить через всю правобережную часть Дубны: под лыжню приспособят велодорожку, построенную в этом году. Лыжня также будет и в Парке семейного отдыха.

«Мы постарались, чтобы в каждом районе города была удобная площадка для занятий зимними видами спорта», — подытожил глава Дубны Максим Тихомиров.
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#лыжи
#дубна
#максим тихомиров
#спорт
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