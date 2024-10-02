Автоинспекторы побеседовали с долголетами из Павловского Посада о ПДД

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Беседы о правилах дорожного движения провели сотрудники Госавтоинспекции с членами клуба «Активное долголетие» Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Автоинспекторы напомнили пожилым людям о том, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в безопасности. Они также обсудили с членами «Активного долголетия» различные сложные ситуации и «ловушки», встречающиеся на дорогах, и напомнили им о важности использования световозвращающих элементов на одежде», — говорится в сообщении.Мероприятие было приурочено к Международному дню пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября.
Сотрудники Госавтоинспекции также призывают всех участников дорожного движения с уважением относиться к людям преклонного возраста и учитывать, что у них может быть замедлена реакция, а также снижены зрение и слух.
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Лев Каштанов