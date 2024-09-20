Власти Павловского Посада провели приём жителей во дворце спорта «Надежда»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Приём жителей в формате выездной администрации состоялся в Павловском Посаде 19 сентября на базе дворца спорта «Надежда», в ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся ремонта дорог и медучреждений, а также благоустройства, и пр., сообщает пресс-служба округа.
«Благодарю всех заявителей за активность и неравнодушие к родному Павлово-Посадскому округу», — написал в своих соцсетях по итогу встречи глава округа Денис Семёнов.Формат выездной администрации высоко оценили местные жители.
«Оказалось очень удобно. Можно сразу решить несколько вопросов. Все заместители главы и руководители городских служб в одном помещении и могут взаимодействовать друг с другом и сразу договориться, кто и что делает», — поделилась впечатлением жительница Павловского Посада Ирина С.Отмечается, что выездные администрации проводятся в Павлово-Посадском округе регулярно, информация об этом публикуется в официальной группе округа, записаться на приём можно по телефону: 2-11-79.
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