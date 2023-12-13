Автоинспекторы Серебряных Прудов начали контролировать выезд на встречную полосу

Фото: ГАИ г. о. Серебряные Пруды
В городском округе Серебряные Пруды началось профилактическое мероприятие «Встречная полоса», сообщили в Серебряно-Прудской Госавтоинспекции. Инспекторы ДПС будут предупреждать выезд автомобилей на встречку.
«Этот опасный манёвр приводит к самым тяжким последствиям в дорожно-транспортных происшествиях. Нарушение предусматривает штраф в размере 5 тыс рублей или лишение водительских прав сроком от 4 до 6 месяцев. На особом контроле автоинспекторов будет надзор за дорожным движением, чтобы предупредить выезд автомобилей на встречную полосу в местах, где это запрещено», – говорится в сообщении.Проверки будут проходить до 17 декабря.
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Лора Луганская