Автоинструктор Воронов: новые знаки могут вызвать беспорядки на дорогах
Автоинструктор из Новосибирска Сергей Воронов выразил обеспокоенность по поводу изменений дорожных знаков, которые вступят в силу 1 января 2026 года.
Напомним, по всей России начнут действовать новые дорожные знаки. В частности, появится новая табличка «Глухие», которая будет предупреждать о том, что здесь дорогу могут переходить люди с проблемами слуха.
Знак «СТОП» теперь можно устанавливать не только в горизонтальном формате, но и в вертикальном. Некоторые знаки вовсе планируют объединить. Например, символы, показывающие способ парковки, смогут размещаться на знаке «Парковка». Кроме того, совместят указатели ограничения скорости и искусственных неровностей.
По словам Воронова, новые знаки уже скоро появятся, однако постановления правительства о внесении изменений в ПДД до сих пор нет.
«Постановления Правительства об изменении ПДД с 1 января 2026 года не было. Получается, что дорожники эти дорожные знаки должны устанавливать, но их юридическая значимость для водителей и сотрудников ГАИ будет равна нулю», — подчеркнул Воронов в беседе с Om1 Новосибирск.
Он отметил, что в ГОСТе есть пункт о праве досрочного использования новых дорожных знаков, однако их юридическая значимость «ничтожна».
Эксперт добавил, что нарушители, как правило, хорошо знают ПДД и нарушают только там, где могут это сделать безнаказанно. Так, он уверен, что водители будут нарушать правила до тех пор, пока они не попадут в текст ПДД.