Автоинструктор Воронов: новые знаки могут вызвать беспорядки на дорогах

30 декабря 2025, 14:30

Фото: iStock/Dominik Spalek

Автоинструктор из Новосибирска Сергей Воронов выразил обеспокоенность по поводу изменений дорожных знаков, которые вступят в силу 1 января 2026 года.





Напомним, по всей России начнут действовать новые дорожные знаки. В частности, появится новая табличка «Глухие», которая будет предупреждать о том, что здесь дорогу могут переходить люди с проблемами слуха.



Знак «СТОП» теперь можно устанавливать не только в горизонтальном формате, но и в вертикальном. Некоторые знаки вовсе планируют объединить. Например, символы, показывающие способ парковки, смогут размещаться на знаке «Парковка». Кроме того, совместят указатели ограничения скорости и искусственных неровностей.



По словам Воронова, новые знаки уже скоро появятся, однако постановления правительства о внесении изменений в ПДД до сих пор нет.





«Постановления Правительства об изменении ПДД с 1 января 2026 года не было. Получается, что дорожники эти дорожные знаки должны устанавливать, но их юридическая значимость для водителей и сотрудников ГАИ будет равна нулю», — подчеркнул Воронов в беседе с Om1 Новосибирск.