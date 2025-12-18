В Подмосковье отметили снижение числа ДТП и рост тяжести их последствий

18 декабря 2025, 22:38

В Подмосковье стабильно снижается количество ДТП и пострадавших в них, однако растёт тяжесть последствий аварий. Об этом сообщил вице-губернатор региона Владимир Локтев на итоговом заседании Московской областной комиссии по безопасности дорожного движения.





На нём подвели итоги работы в 2025 году и определили новые цели по повышению безопасности в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Несмотря на то, что мы постоянно наблюдаем снижение числа аварий и пострадавших на подмосковных дорогах, в том числе и в этом году, мы фиксируем рост тяжести последствий ДТП. Наша задача – уделить особое внимание проблемным местам и сократить смертность на дорогах региона», – сказал Локтев.

«За 10 лет удалось заметно сократить основные показатели аварийности. Число ДТП с участием нетрезвых водителей стабильно снижается. А количество происшествий с участием детей в этом году уменьшилось на 11%», – информировал руководитель ГАИ региона Виктор Кузнецов.