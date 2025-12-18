В Подмосковье отметили снижение числа ДТП и рост тяжести их последствий
В Подмосковье стабильно снижается количество ДТП и пострадавших в них, однако растёт тяжесть последствий аварий. Об этом сообщил вице-губернатор региона Владимир Локтев на итоговом заседании Московской областной комиссии по безопасности дорожного движения.
На нём подвели итоги работы в 2025 году и определили новые цели по повышению безопасности в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Несмотря на то, что мы постоянно наблюдаем снижение числа аварий и пострадавших на подмосковных дорогах, в том числе и в этом году, мы фиксируем рост тяжести последствий ДТП. Наша задача – уделить особое внимание проблемным местам и сократить смертность на дорогах региона», – сказал Локтев.По данным Госавтоинспекции Московской области, по итогам 11 месяцев уходящего года увеличилось число наездов на препятствия и съездов с дороги, а также выросла тяжесть последствий в этих видах аварий по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
«За 10 лет удалось заметно сократить основные показатели аварийности. Число ДТП с участием нетрезвых водителей стабильно снижается. А количество происшествий с участием детей в этом году уменьшилось на 11%», – информировал руководитель ГАИ региона Виктор Кузнецов.Особое внимание он обратил на безопасность пешеходов. «Проанализировав основные виды ДТП, мы разработали стандарты обустройства пешеходных переходов и опасных поворотов, которые будут применять на региональных и муниципальных дорогах. Около 8000 переходов на региональной сети обустроили по стандарту безопасности. Планируется оборудовать ещё более 2000 переходов», – отметила замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.
Инспекторы и наряды ДПС продолжают рейды, направленные на профилактику ДТП. Сотрудники администраций городских и муниципальных округов вместе с волонтёрами регулярно дежурят в местах притяжения жителей и помогают привлечь внимание к соблюдению ПДД. В преддверии Нового года и во время праздников контроль усилят.