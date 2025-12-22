Ребят из Подмосковья приглашают на три творческих конкурса по ПДД
Детские творческие конкурсы, посвящённые правилам дорожного движения и связанные со всемирным Днём изобретения автомобиля, проведёт Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. Принять в них участие приглашают юных жителей Московской области, сообщает пресс-служба фонда.
В частности, с 26 декабря начнётся приём заявок на V Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «АВТО-БУМ», V Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «Берегись автомобиля!» и V Всероссийский конкурс чтецов стихов и исполнителей песен о машинах «Азбука автомобиля».
«В конкурсе «АВТО-БУМ» могут участвовать дети и подростки в возрасте от трёх до 16 лет, в «Азбука автомобиля» — от пяти до 18 лет, а в конкурсе «Берегись автомобиля!» — от семи до 18 лет», — говорится в сообщении.Организаторы отмечают, что тем, кто пришлёт работы до 12 января, очно вручат награды партнёры фонда в их регионах. А ребят из Москвы и Барнаула, подавших заявки до 23 января, пригласят принять участие в проекте «Юные автомобилисты двух столиц».
Подробная информация о конкурсах размещена на сайте фонда.