Ребят из Подмосковья приглашают на три творческих конкурса по ПДД

22 декабря 2025, 13:01

оригинал Фото: медиасток.рф

Детские творческие конкурсы, посвящённые правилам дорожного движения и связанные со всемирным Днём изобретения автомобиля, проведёт Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. Принять в них участие приглашают юных жителей Московской области, сообщает пресс-служба фонда.





В частности, с 26 декабря начнётся приём заявок на V Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «АВТО-БУМ», V Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «Берегись автомобиля!» и V Всероссийский конкурс чтецов стихов и исполнителей песен о машинах «Азбука автомобиля».





«В конкурсе «АВТО-БУМ» могут участвовать дети и подростки в возрасте от трёх до 16 лет, в «Азбука автомобиля» — от пяти до 18 лет, а в конкурсе «Берегись автомобиля!» — от семи до 18 лет», — говорится в сообщении.