Более 16 000 нарушений ПДД за использование телефона зафиксировали в Подмосковье

27 ноября 2025, 11:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области комплексы фотовидеофиксации в 2025 году зафиксировали более 16 000 случаев использования телефона водителями. Работа по профилактике таких нарушений — часть комплексных мер по повышению безопасности на дорогах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Московской области.





На сегодняшний день на дорогах Московской области работают более 1 800 стационарных комплексов фотовидеофиксации. При нарушении ПДД — использовании телефона за рулём или непристёгнутом ремне безопасности — владельцы транспортных средств автоматически получают штраф в размере 1 500 рублей.



«Число комплексов, распознающих использование телефона за рулём в Подмосковье, достигло уже 250 – массовую фиксацию этого типа нарушений начали весной. Также ведётся работа по выявлению непристёгнутых ремней – 500 комплексов выявили более 979 000 случаев непристёгнутых ремней у водителей и более 17 000 – у пассажиров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.