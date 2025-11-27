Более 16 000 нарушений ПДД за использование телефона зафиксировали в Подмосковье
В Московской области комплексы фотовидеофиксации в 2025 году зафиксировали более 16 000 случаев использования телефона водителями. Работа по профилактике таких нарушений — часть комплексных мер по повышению безопасности на дорогах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Московской области.
На сегодняшний день на дорогах Московской области работают более 1 800 стационарных комплексов фотовидеофиксации. При нарушении ПДД — использовании телефона за рулём или непристёгнутом ремне безопасности — владельцы транспортных средств автоматически получают штраф в размере 1 500 рублей.
«Число комплексов, распознающих использование телефона за рулём в Подмосковье, достигло уже 250 – массовую фиксацию этого типа нарушений начали весной. Также ведётся работа по выявлению непристёгнутых ремней – 500 комплексов выявили более 979 000 случаев непристёгнутых ремней у водителей и более 17 000 – у пассажиров», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Минтранс Подмосковья напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения: пристёгивать ремень безопасности и не отвлекаться на телефон во время движения.