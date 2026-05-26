Автоинструктор Воронов призвал начинающих водителей не бояться выезжать на дорогу

26 мая 2026, 13:14

Самой аварийно-опасной категорией на дороге являются водители со стажем более 10 лет. Об этом рассказал автоинструктор Сергей Воронов.





Он отметил, что опыт вождения приходит постепенно, однако срок адаптации у всех разный. Эксперт призвал водителей после получения удостоверения не опасаться выезжать на дорогу. При аккуратном и внимательном движении риск аварии, по его словам, минимальный.





«Поэтому, не торопитесь. Не бойтесь быть медленнее всех, не бойтесь всем помешать. Все когда-то учились, и даже тот, что сигналит вам за спиной, был когда-то чайником на дороге», — сказал Воронов в разговоре с Om1 Новосибирск.