Автоинструктор Воронов призвал начинающих водителей не бояться выезжать на дорогу
Самой аварийно-опасной категорией на дороге являются водители со стажем более 10 лет. Об этом рассказал автоинструктор Сергей Воронов.
Он отметил, что опыт вождения приходит постепенно, однако срок адаптации у всех разный. Эксперт призвал водителей после получения удостоверения не опасаться выезжать на дорогу. При аккуратном и внимательном движении риск аварии, по его словам, минимальный.
«Поэтому, не торопитесь. Не бойтесь быть медленнее всех, не бойтесь всем помешать. Все когда-то учились, и даже тот, что сигналит вам за спиной, был когда-то чайником на дороге», — сказал Воронов в разговоре с Om1 Новосибирск.
Автоинструктор уточнил, что начинающие водители создают наименьшее количество ДТП, поскольку еще хорошо помнят, чему их учили в автошколе. Первые аварии появляются с того времени, как новичок начинает пытаться ездить «как все». При этом самой аварийно-опасной категорией на дороге являются водители со стажем более 10 лет, заключил Воронов.