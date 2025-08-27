Автоконцерн Kia планирует запустить в России свой маркетплейс
Южнокорейский автоконцерн Kia подал заявку на регистрацию в России пяти товарных знаков, в том числе и на свой маркетплейс. Об этом сообщает ТАСС.
Компания зарегистрировала товарные знаки, под которыми она планирует выпускать мебель, организовывать выставки, проводить автомобильные гонки, рекламировать авто для продажи через интернет, предоставлять услуги по оптовой и розничной торговле, а также осуществлять онлайн-заказы. Одно из наименований значится как «Kia Маркетплейс».
При этом еще в июне Kia зарегистрировала в России два товарных знака, под которыми компания хочет реализовывать автомобили. В апреле сообщалось, что концерн хочет вернуться в РФ, но в компании этого не подтвердили.
