Wildberries тестирует новую услугу — доставку готовой еды
Эксперт Токарева: доставка готовой еды — важный шаг для Wildberries
Wildberries совместно с сервисом «Dостаевский» начал тестировать новую услугу, теперь там можно заказать готовую еду. О том, будет ли пользоваться это спросом, рассказала эксперт по маркетплейсам Анастасия Токарева.
По её словам, больше всего новой услуге обрадуются те, кто привык пользоваться Wildberries и хочет покупать еду без установки лишних приложений.
«Это очень важный шаг для Wildberries, который помогает расширить формат взаимоотношений с клиентами. Снизив комиссию для ресторанов, маркетплейс может заинтересовать большое количество партнёров и предложить пользователям более выгодные цены», — сказала Токарева в беседе с RuNews24.ru.
Она добавила, что важнейшим ключом к успеху является операционная, то есть быстрая доставка и отлаженная поддержка пользователей. По словам Токаревой, только комплексный подход и качественный сервис смогут удержать пользователей внутри экосистемы.
Эксперт отметила, что выход Wildberries на рынок доставки еды является логичным шагом в развитии маркетплейса.