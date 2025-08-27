Wildberries тестирует новую услугу — доставку готовой еды

27 августа 2025, 16:58

Эксперт Токарева: доставка готовой еды — важный шаг для Wildberries

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Wildberries совместно с сервисом «Dостаевский» начал тестировать новую услугу, теперь там можно заказать готовую еду. О том, будет ли пользоваться это спросом, рассказала эксперт по маркетплейсам Анастасия Токарева.





По её словам, больше всего новой услуге обрадуются те, кто привык пользоваться Wildberries и хочет покупать еду без установки лишних приложений.





«Это очень важный шаг для Wildberries, который помогает расширить формат взаимоотношений с клиентами. Снизив комиссию для ресторанов, маркетплейс может заинтересовать большое количество партнёров и предложить пользователям более выгодные цены», — сказала Токарева в беседе с RuNews24.ru.