В Санкт-Петербурге на Большой Невке произошло столкновение гидроциклов
В Санкт-Петербурге на Большой Невке в районе Сампсониевского моста произошло столкновение двух гидроциклов. Об этом сообщает МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Инцидент был зафиксирован 26 августа в 19:30. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Разлива топлива также не зафиксировано. Выявлено, что один из управлявших гидроциклами не имел права на управление маломерным судном.
Транспортные средства были изъяты, а оба водителя направлены на медицинское освидетельствование. По данному факту организована проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства случившегося.
