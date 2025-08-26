В Санкт-Петербурге на Большой Невке произошло столкновение гидроциклов

26 августа 2025, 21:20

В Санкт-Петербурге организована проверка после инцидента с гидроциклами

Фото: Istock/kiankhoon

В Санкт-Петербурге на Большой Невке в районе Сампсониевского моста произошло столкновение двух гидроциклов. Об этом сообщает МВД по Северо-Западному федеральному округу.