Квартиры от застройщика «Самолёт» выставили на Wildberries
Приобрести квартиру от компании «Самолёт» теперь можно на маркетплейсе Wildberries в разделе «Новостройки». Об этом сообщает пресс-служба девелопера.
В настоящее время на Wildberries выставлено более 14 тысяч квартир в 14 регионах России. А после очередного обновления приложения клиентам станут доступны эксклюзивные условия покупки.
«Мы в «Самолёт» ставим себе целью быть брендом первого выбора в недвижимости. Такая задача обязывает ежедневно улучшать как качество и разнообразие самих проектов, так и комфортность сделки. Рады, что совместно с Wildberries сделали процесс выбора, возможно, самой важной покупки в жизни каждого человека, ещё более удобным и быстрым», — отметила генеральный директор группы «Самолёт» Анна Акиньшина.Вся информация о квартире размещается на Wildberries в стиле, привычном для пользователей маркетплейса. На карточке товара указано место расположения дома, срок его сдачи в эксплуатацию, площадь квартиры, количество комнат, цена и пр. Узнать подробности о товаре, записаться на осмотр или задать любой вопрос можно у застройщика. Связаться с ним потенциальный покупатель сможет прямо из приложения — в один клик.