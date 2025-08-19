Квартиры от застройщика «Самолёт» выставили на Wildberries

19 августа 2025, 11:17

Фото: пресс-служба группы «Самолёт»

Приобрести квартиру от компании «Самолёт» теперь можно на маркетплейсе Wildberries в разделе «Новостройки». Об этом сообщает пресс-служба девелопера.





В настоящее время на Wildberries выставлено более 14 тысяч квартир в 14 регионах России. А после очередного обновления приложения клиентам станут доступны эксклюзивные условия покупки.





«Мы в «Самолёт» ставим себе целью быть брендом первого выбора в недвижимости. Такая задача обязывает ежедневно улучшать как качество и разнообразие самих проектов, так и комфортность сделки. Рады, что совместно с Wildberries сделали процесс выбора, возможно, самой важной покупки в жизни каждого человека, ещё более удобным и быстрым», — отметила генеральный директор группы «Самолёт» Анна Акиньшина.