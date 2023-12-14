Путин прокомментировал рост цен на отечественные автомобили

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что рост цен на отечественные автомобили серьезный. Об этом он сообщил в рамках подведения итогов года.
«Цены будут снижаться по мере роста производства. Надо воссоздавать в РФ отрасль создания автокомпонентов, работа над этим идет активно», - уточнил Путин.
Путин также подчеркнул, что считает дорогими "Аурусы", но это связано с их количеством.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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Татьяна Лаврова