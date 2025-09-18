Автомобили Lada Iskra отправились дилерам из Санкт-Петербурга
На производственной площадке «Автозавод Санкт‑Петербург» началось серийное производство седана Lada Iskra, и автомобили местной сборки уже отправляют в дилерскую сеть.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу предприятия 18 сентября. На текущем этапе на завод поступают сборочные комплекты, в которых присутствует окрашенный кузов, а силовой агрегат, элементы салона, шасси и прочие компоненты поставляются отдельно — всего порядка одной тысячи сборочных единиц в комплекте.
На конвейере выполняют монтаж шумоизоляции, приборной панели, ремней безопасности, системы ESP, внутренняя и багажная обивка, проводится подсборка двигателя и передней подвески, ставят бамперы, колёса и молдинги. После окончательной сборки автомобиль заправляют технологическими жидкостями, настраивают и отправляют на линию приёмки качества: проверяют соответствие интерьера и экстерьера заводским требованиям, регулируют параметры подвески и света, калибруют системы.
На стенде тестируют эффективность тормозов и герметичность, затем машину отправляют на дорожный тест для подтверждения поведения в условиях, близких к реальной эксплуатации.
Продажи Lada Iskra стартовали 20 июля в Тольятти, Москве и Санкт‑Петербурге. Поставки дилерам в остальные регионы ожидаются в течение нескольких недель. Цена базового седана с механической коробкой — от 1,25 млн рублей. Самую дорогую версию — приподнятый универсал SW Cross в максимальной комплектации с вариатором — оценили в 1,8 млн рублей.
