Автомобили Lada Iskra отправились дилерам из Санкт-Петербурга

18 сентября 2025, 22:12

Автомобиль Lada Iskra( Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

На производственной площадке «Автозавод Санкт‑Петербург» началось серийное производство седана Lada Iskra, и автомобили местной сборки уже отправляют в дилерскую сеть.