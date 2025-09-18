Подмосковный лифтостроительный завод вложит во внедрение ИИ 300 млн рублей

18 сентября 2025, 21:24

оригинал Фото: пресс-служба Серпуховского лифтостроительного завода

Серпуховский лифтостроительный завод, входящий в ГК «Садовое кольцо», запускает программу цифровой трансформации. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





В ближайшие месяцы предприятие начнёт внедрять решения на базе искусственного интеллекта и роботизированной автоматизации. Цель – повысить качество продукции, надёжность поставок и эффективность производства.



«Завод обладает современной производственной базой, выпуская широкий ассортимент пассажирских, грузовых и специализированных лифтов. В автоматизацию производства и внедрение искусственного интеллекта компания инвестирует 300 млн рублей», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.