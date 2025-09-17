Производство томатных соусов в Московской области выросло более чем на 9%

17 сентября 2025, 18:52

оригинал Фото: Istock / Robert Pavsic

Предприятия Московской области за семь месяцев текущего года выпустили более 21 тысячи банок томатных соусов и кетчупов. Это на 9,1% больше аналогичного прошлогоднего показателя, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.







«Подмосковные производители выпускают свыше 28% всего объёма томатных соусов в Центральном федеральном округ, являясь лидерами в стране, а также 5% от общероссийского производства, занимая третье место в России. Такого результата удалось достичь благодаря таким ведущим предприятиям отрасли, как ООО «АСТРАХАНКА», НАО «ДАРСИЛ», ООО «ПК Мэтр» и ООО «Руконт», – рассказали в пресс-службе.