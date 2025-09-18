В Волоколамском округе расширят производство уникальных предметов интерьера
Уникальные интерьерные предметы и декорации для киноиндустрии выпускают на производстве в посёлке Сычево Волоколамского муниципального округа. Предприятие посетила глава округа Наталья Козлова, сообщает пресс-служба окружной администрации.
Наталья Козлова осмотрела производство и обсудила с его руководством планы по расширению.
«В ближайших планах — расширить производство на новом земельном участке, который предприятие намеревается приобрести на торгах. Это позволит компании успешно развиваться и создавать в округе новые рабочие места», — сказала Наталья Козлова.Сейчас производство размещается в корпусе площадью четыре гектара. Здесь работает самая современная техника, включая станки с программным управлением и лазеры для резки металла. Такое оснащение позволяет выполнять самые сложные заказы.