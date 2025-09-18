В Волоколамском округе расширят производство уникальных предметов интерьера

18 сентября 2025, 16:05

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Уникальные интерьерные предметы и декорации для киноиндустрии выпускают на производстве в посёлке Сычево Волоколамского муниципального округа. Предприятие посетила глава округа Наталья Козлова, сообщает пресс-служба окружной администрации.





Наталья Козлова осмотрела производство и обсудила с его руководством планы по расширению.





«В ближайших планах — расширить производство на новом земельном участке, который предприятие намеревается приобрести на торгах. Это позволит компании успешно развиваться и создавать в округе новые рабочие места», — сказала Наталья Козлова.