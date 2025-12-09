Автомобили в России подорожают на 10% в 2026 году

09 декабря 2025, 15:53

Средняя цена новой машины в РФ может достичь 3,7 млн рублей

Фото: Istock / Scharfsinn86

Цены на новые автомобили в России продолжат рост в 2026 году: их средняя стоимость может увеличиться примерно на 10% и достигнуть 3,7 млн рублей.







Этим прогнозом поделился с «Татар-информ» член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

«Цены будут повышаться однозначно, потому что и НДС, и утильсбор, и все остальные дополнительные поборы придётся включать в конечную цену», — отметил эксперт.

По его словам, рост уже начался и продлится как минимум в первом полугодии 2026 года.

Моржаретто подчеркнул, что повышение затронет все сегменты рынка, включая отечественные марки и китайские автомобили, которые в России сейчас стоят примерно в три раза дороже, чем на родине. Рынок подержанных машин также последует за ростом новых автомобилей, но более плавно.