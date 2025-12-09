Новорождённых выписывают из подмосковных роддомов в костюмах «декабрят»

09 декабря 2025, 15:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В родовспомогательных учреждениях Подмосковья стартовала праздничная акция, в ходе которой новорождённых выписывают в новогодних костюмах «декабрят». Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.







Такую акцию проводят в регионе уже в пятый раз.

«Детей, рождённых в декабре, приносят маме в специальном новогоднем конверте и колпачке. В этом году в акции участвуют Наро-Фоминский, Щёлковский, Видновский, Московский областной, Коломенский перинатальные центры, Подольский родильный дом и другие родовспомогательные учреждения», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.



Фото: пресс-служба Минздрава МО





В ведомстве напомнили, что подробнее с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье». Помимо этого, в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения региона. Звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 каждый день с 8 до 20 часов.