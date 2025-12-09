«Особенный»: В деле об убийстве младенца в Петербурге выяснились новые детали

09 декабря 2025, 15:06

В Петербурге после послеродовой депрессии мать убила двухнедельного младенца

Фото: Istock/oatawa

Стали известны подробности дела петербурженки, утопившей новорожденного сына в тазу. Как сообщает 78.ru, 36-летняя жительница Петербурга в течение пяти лет не могла забеременеть. В этом году женщина наконец родила сына.





В своих социальных сетях Анастасия вела страницы как ведущая трансформационных игр и автор курса по психосоматике. Узнав пол будущего малыша, она сообщила, что очень счастлива.

«Впервые в жизни я поняла, что готова вырастить мужчину. Я знаю, что это особенный ребёнок. У него большое будущее», — заявила женщина.

