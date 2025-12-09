Мужчина приехал в гости к брату и изнасиловал двух четырёхлетних племянников
В Бразилии задержали мужчину по подозрению в преступлениях против несовершеннолетних. Об этом сообщает портал Metrópoles.
9 декабря полиция Федерального округа задержала 42-летнего мужчину. Он подозревается в растлении двух своих четырёхлетних племянников. По версии следствия, инциденты происходили неоднократно в доме его брата, где подозреваемый проживал последние две недели.
Мужчина приехал в столичный регион из штата Минас-Жерайс для прохождения лечения. После задержания суд поместил его в следственный изолятор. Там он ожидает дальнейших судебных решений.
