Мужчина приехал в гости к брату и изнасиловал двух четырёхлетних племянников

Полиция Бразилии расследует дело о растлении двух четырёхлетних братьев
Фото: Istock/Rafa Jodar

В Бразилии задержали мужчину по подозрению в преступлениях против несовершеннолетних. Об этом сообщает портал Metrópoles.



9 декабря полиция Федерального округа задержала 42-летнего мужчину. Он подозревается в растлении двух своих четырёхлетних племянников. По версии следствия, инциденты происходили неоднократно в доме его брата, где подозреваемый проживал последние две недели.

Мужчина приехал в столичный регион из штата Минас-Жерайс для прохождения лечения. После задержания суд поместил его в следственный изолятор. Там он ожидает дальнейших судебных решений.

Ольга Щелокова

