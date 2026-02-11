Автомобили в России резко подорожают в ближайшее время

11 февраля 2026, 15:14

Эксперт разъяснил, чем грозит россиянам очередная корректировка утильсбора

Фото: iStock/olrat

Министерство промышленности и торговли РФ предложило изменения, которые могут значительно увеличить цены на импортные легковые автомобили, ввозимые физическими лицами. Эксперт Евгений Забелин из компании E.N. Cars объяснил «Ленте.ру», что нововведения касаются порядка расчета утилизационного сбора для машин, привозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).