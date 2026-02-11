Автомобили в России резко подорожают в ближайшее время
Министерство промышленности и торговли РФ предложило изменения, которые могут значительно увеличить цены на импортные легковые автомобили, ввозимые физическими лицами. Эксперт Евгений Забелин из компании E.N. Cars объяснил «Ленте.ру», что нововведения касаются порядка расчета утилизационного сбора для машин, привозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ранее участники рынка могли снижать расходы благодаря таможенно-приходному ордеру (ТПО). Этот документ позволял обойти стандартные формулы расчета, что делало автомобили дешевле. Теперь же вводится единый принцип начисления утильсбора для всех автомобилей, даже если они ввезены через страну ЕАЭС и оформлены по ТПО.
Например, кроссовер Zeekr 9х теперь обойдется в 12 миллионов рублей, что на два миллиона больше, чем раньше. Новая формула расчета утильсбора включает коммерческий сбор, разницу между пошлиной по методике Минпромторга и фактически уплаченной в стране ЕАЭС, а также корректировки по НДС и акцизам в зависимости от мощности двигателя.
Забелин отметил, что изменения приведут к удорожанию логистики через страны ЕАЭС и практически ликвидируют прежние схемы экономии. В результате дилерские центры по всей стране ожидают резкого роста цен на автомобили.
