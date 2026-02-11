Daily Mail: охрана могла использовать муляж тела Эпштейна для обмана СМИ
Сотрудники тюрьмы в Нью-Йорке, где умер финансист Джеффри Эпштейн, могли использовать муляж тела, чтобы отвлечь внимание журналистов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на материалы уголовного дела.
Согласно документам, охрана сложила коробки и простыни так, чтобы издалека конструкция напоминала человеческое тело. Именно этот муляж погрузили в белый фургон Управления главного судебно-медицинского эксперта, тогда как настоящее тело, как утверждается, вывезли с территории на черном автомобиле.
Также в материалах упоминается записка, найденная рядом с Эпштейном. Отмечается, что она не была предсмертным посланием — в тексте финансист жаловался на условия содержания, включая качество еды, доступ к душу и наличие насекомых.
Читайте также: