Автомобилистам напомнили о штрафе за просроченные права

06 февраля 2026, 19:57

Автоэксперт Кадаков предупредил о штрафе за вождение с просроченными правами

Фото: iStock/SergeiGorin

Управлять автомобилем с истекшими даже на один день водительскими правами запрещено. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.





Эксперт подчеркнул, что не следует откладывать замену водительского удостоверения. Поскольку конкретных сроков для этого не установлено, процедуру можно начать как за месяц, так и за два до истечения срока действия документа.



Кадаков напомнил, что в Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за управление автомобилем с просроченными правами. Штраф за это нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а транспортное средство может быть эвакуировано на штрафстоянку.



Кроме того, если водитель управляет автомобилем, принадлежащим другому лицу (например, жене или родителям), штраф будет наложен и на владельца транспортного средства.





«В России просроченное водительское удостоверение равно тому, что у вас водительского удостоверения нет», — заключил Кадаков.