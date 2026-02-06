В Петербурге создали сервис, оценивающий транспортную доступность для населения
Ученые Института искусственного интеллекта Национального исследовательского университета ИТМО создали уникальный сервис под названием ConnectPT, который способен оценить транспортную доступность для населения.
Директор Института дизайна и урбанистики ИТМО Сергей Митягин рассказал, что в основе системы лежат графовые нейронные сети. ИИ изучает информацию о застройке и дорогах из открытых источников.
«Для оценки эффективности маршрутной сети мы разработали специальный критерий качества. Он показывает, насколько жители разных районов города дискриминируемы по отношению к транспортной доступности. То есть насколько проживание в том или ином районе снижает качество жизни из-за трудностей с общественным транспортом», — рассказал Митягин «Петербургскому дневнику».
Он добавил, система учитывает наличие метро, троллейбусов, трамваев, а также других видов транспорта. Анализ занимает всего несколько часов. По результатам этой работы можно качественнее изменять автобусные маршруты.