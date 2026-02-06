В Петербурге создали сервис, оценивающий транспортную доступность для населения

06 февраля 2026, 17:05

Фото: iStock/tadamichi

Ученые Института искусственного интеллекта Национального исследовательского университета ИТМО создали уникальный сервис под названием ConnectPT, который способен оценить транспортную доступность для населения.





Директор Института дизайна и урбанистики ИТМО Сергей Митягин рассказал, что в основе системы лежат графовые нейронные сети. ИИ изучает информацию о застройке и дорогах из открытых источников.





«Для оценки эффективности маршрутной сети мы разработали специальный критерий качества. Он показывает, насколько жители разных районов города дискриминируемы по отношению к транспортной доступности. То есть насколько проживание в том или ином районе снижает качество жизни из-за трудностей с общественным транспортом», — рассказал Митягин «Петербургскому дневнику».