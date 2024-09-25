Автомобилистам стало проще оплачивать проезд по ЦКАД и трассе «Восток»

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»
Оплатить проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» теперь можно на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на госкомпанию «Автодор».
«Проезд можно оплатить в течение пяти дней. Для этого нужно добавить номер транспортного средства в личный кабинет», – пояснили в министерстве.Заплатить за проезд по платным дорогам Автодора можно также на сайте, в мобильном приложении «Автодор». Также можно внести плату в Центрах поддержки и обслуживания «Автодор – Платные дороги», в терминалах «Элекснет» через СберБанк Онлайн, с помощью сервиса для абонентов Т2 или USSD-команду *390#.
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