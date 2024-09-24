Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье за неделю отремонтировали девять светофоров

В Подмосковье за неделю отремонтировали девять светофоров

24 сентября 2024, 20:06
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На региональных дорогах Московской области за неделю провели ремонт девяти светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность светофоров на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка города Балашиха; ул. Ленина в микрорайоне Москвич города Лобня; ул. Калининградской в Королёве, Старошереметьевском шоссе в Химках; Новом бульваре в Долгопрудном; Осташковском шоссе в СНТ Эра городского округа Мытищи, а также на дороге у деревни Кузнецово Раменского городского округа», – пояснили в ведомстве.
Неисправные вызывные кнопки светофоров отремонтировали в микрорайоне Болшево Королёва и в посёлке Малаховка городского округа Люберцы. Из-за неработающей кнопки светофор не переключался в режим зелёного света для пешеходов.



Как отметили в подмосковном Минтрансе, обследование дорожной сети проводится каждую неделю в рамках летнего содержания. Специалисты Мосавтодора уделяют особое внимание дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения. Это светофоры, ограждения, освещение, знаки и искусственные неровности.

Читайте также:

Автобусы Мострансавто с начала года перевезли пассажиров в аэропорты 6 млн раз

Минтранс Подмосковья тестирует новые электробусы в Химках

Минтранс РФ предложил регистрировать все электросамокаты
#минтранс мо
#транспорт
#светофор
#безопасность
#пдд
#пешеход
#ремонт
#подмосковье
#московская область
В Балашихе в 2027 году появится новый воспитательно-образовательный комплекс
24 сентября 2024, 20:31

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Балашихе построят воспитательно-образовательный комплекс со школой и детсадом. Объект будет расположен в микрорайоне Алексеевская роща, сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.
«На территории образовательного комплекса разместится блок школы на 550 мест и детского сада на 200 мест. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места отдыха и прогулок малышей. Будет проведено комплексное озеленение. Открыть новый объект образования планируется в 2027 году», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, возведение комплекса включено в областную госпрограмму по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас завершена проработка земельного участка. Идёт подготовка конкурсной документации для определения подрядчика.

Читайте также:

В подмосковном селе Софьино построят школьный корпус на 200 учеников

В Балашихе ввели в эксплуатацию детсад-новостройку на 225 мест

В Королёве открыли обновлённую детскую музыкальную школу
#балашиха
#образование
#строительство
#школа
#детский сад
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина в Петербурге открыл сезон
24 сентября 2024, 20:18

Фото: iStock/SergeyVButorin

23 сентября Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина в Петербурге открыл сезон. Накануне оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело представил петербуржцам проект «Пушкин глазами иностранцев».
По словам Мастранджело, на Западе Пушкина знают довольно хорошо.

«Думаю, что для любого русского дирижера, а я уже русский дирижер, родившийся в Италии, Пушкин – важнейший поэт и писатель. Пушкин – не только «Пиковая дама», это еще «Борис Годунов» и «Русалка», «Руслан и Людмила» и «Золотой петушок», «Евгений Онегин» и «Моцарт и Сальери». Я думаю, мы лишились бы, наверное, 30% оперного репертуара, если бы Пушкина не было. Мы очень благодарны ему за все», – рассказал он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, оркестр «Северная симфония» через неделю сыграет совершенно другую программу в Концертном зале Мариинского театра. Там будут исполнены увертюра Берлиоза «Римский карнавал», Второй фортепианный концерт Сен-Санса, «Иберию» Дебюсси и «Болеро» Равеля. При этом симфонический сезон у оркестра еще впереди.

Мастранджело отметил, что играть там – одно удовольствие.

Читайте также:

В Петербурге презентовали книгу о спорте в блокадном Ленинграде

В Подмосковье открывается фотовыставка «Жена героя»

В Петербурге мужчина убил возлюбленную и растворил тело в бочке с кислотой
#подмосковье
#концерт
#оркестр
#пушкин
#писатель
#поэт
#мужчина
#фотовыставка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о новых штрафах за выгул собак без намордника
Юрист Русяев: за выгул собак без намордника планируют ввести штраф до 1,5 тысяч
24 сентября 2024, 20:07

Фото: iStock/alexei_tm

За выгул собак без поводка или намордника планируют ввести штраф от 500 до 1500 рублей, соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Об этом сообщил юрист Илья Русяев. По его словам, штрафы также появятся за содержание чрезмерного количества собак в неположенных местах, неубранные «последствия выгула» в общественных местах.
«Важно отметить, что предложенные меры касаются не только нарушений правил выгула собак, но и других аспектов содержания домашних животных. Например, под действие закона могут попасть случаи использования животных в коммерческих целях без соответствующего разрешения или содержание чрезмерного количества питомцев в условиях, не соответствующих санитарным нормам», — рассказал он в беседе с «Известиями».
Русяев добавил, что в России уже есть закон «Об ответственном обращении с животными», но у него есть существенная проблема — он не определяет четких санкций за нарушение правил.
«Новый законопроект призван заполнить этот пробел в законодательстве. Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 8.50, которая будет регулировать ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных», — объяснил юрист.
Согласно законопроекту, в стране начнет действовать дифференцированный подход к штрафам для нарушителей с домашними питомцами. Первый штраф — от 500 до 1500 рублей, второй — от 3000 до 5000 рублей, что заметно будет бить по карману безответственных владельцев животных. Для предпринимателей соответствующие санкции составят от 1500 до 3000 рублей, повторно — от 5000 до 10000 рублей.

Читайте также:

Экономист Беляев раскрыл схему заработка на кредитках

«Непозволительная роскошь»: Мединский призвал «спрессовать» образование в РФ по времени

В Госдуме пояснили, кто попадет под статью о «пропаганде чайлдфри»
#санкции
#штраф
#юрист
#закон
#нарушение
#законопроект
#меры
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье из-за тёплого сентября второй раз за сезон зацвела сирень
24 сентября 2024, 19:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дзержинский

В Дзержинском в конце сентября вновь зацвела сирени. Фотографиями делятся в соцсетях жители городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Природный феномен заметили в районе верхнего пруда, рядом с Николо-Угрешским монастырём. На фото видно, что зеленой листвы на кустах осталось совсем мало, но при этом верхушки увенчаны цветами. Сентябрьское цветение сирени – редкость для наших широт», – говорится в сообщении.
На прошлой неделе дзержинцев поразил цветущий жасмин на улице Лесной.
«Но если появившиеся в сентябре белоснежные цветы жасмина можно списать на особенности сорта, то цветение сирени в это время года горожане назвали чудом природы. Они подметили тот факт, что куст сирени в городе зацвёл напротив стен святой обители в годовщину битвы на Куликовом поле», – добавили в администрации.
Все, кто знаком с историей монастыря, знают, что благоверный князь Дмитрий Донской повелевал основать обитель после победы на Куликовом поле.

Читайте также:

Дождь и порывистый ветер до 17 м/с ожидаются в столице в конце рабочей недели

Стало известно, когда в Москву вернётся летнее тепло

«Накроют дожди»: Синоптик рассказал, когда жителям Москвы и Подмосковья доставать зонтики
#подмосковье
#московская область
#дзержинский
#растения
#цветы
#погода
#тепло
#осень
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Непозволительная роскошь»: Мединский призвал «спрессовать» образование в РФ по времени
Мединский: продолжительность образования в России должна быть сокращена
24 сентября 2024, 19:48

Фото: iStock/SeventyFour

В будущем продолжительность образования в РФ должна быть сокращена. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, пишет ТАСС.
Мединский отметил, что это коснется школьного, среднего специального и высшего образования. По его словам, одиннадцать лет обучения являются непозволительной роскошью.

Помощник российского лидера добавил, что в дальнейшем образование должно быть спрессовано, чтобы можно было как можно раньше вступать в сферу профподготовки и становиться конкурентоспособным.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз предложил реформу системы образования в РФ, призвав предоставлять высшее образование только детям с «природным даром». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Кадетском корпусе в Химках открыли первый кабинет криминалистики

Школьники и студенты смогут побороться за призы конкурса «Индекс мечтателя»

Стартовал отборочный этап Чемпионата «IT-Планета Профессионалы 2024»
#студенты
#образование
#школьники
#it
#вуз
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе построили мост через Пехру и запустят движение в ноябре
24 сентября 2024, 19:16

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В городском округе Балашиха достроили автомобильно-пешеходный мост через реку Пехру. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, выдавшего заключение о соответствии проектной документации.
«Объект построили в рамках развития транспортной доступности жилого комплекса «Пехра». Новый путепровод упростит выезд с его территории, сделает передвижение по городу более удобным, позволит быстро выехать на шоссе Энтузиастов», – рассказали в ведомстве.
Мост длиной 38 м и шириной 23 м имеет четыре полосы движения. По обе стороны проезжей части имеются безопасные тротуары для пешеходов. В ближайшее время на мост нанесут разметку, установят дорожные знаки и освещение.

Застройщик начал готовить документы для ввода транспортного объекта в эксплуатацию. Запустить движение по мосту планируют в ноябре.

Читайте также:

В Подольске открыли движение по отремонтированному мосту через реку Пахру

В Ленинском округе завершили строительство путепровода на ЮЛЕ

В Люберцах завершается строительство участка трассы М-5 «Урал»
#мост
#река
#балашиха
#строительство
#движение
#главгосстройнадзор мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума приняла законопроект Мособлдумы о штрафах за ненадлежащее содержание питомцев
Госдума приняла закон Мособлдумы о штрафах за ненадлежащее содержание питомцев
24 сентября 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Госдума приняла в первом чтении разработанный Мособлдумой законопроект об административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.
В федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» уже установлены требования к содержанию питомцев, пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. В КоАП РФ установлена ответственность за нарушения требований по содержанию животных, но при этом нет нормы в отношении домашних животных.
«В 2021 году в Подмосковье была введена административная ответственность за нарушение правил выгула домашних животных. Мособлдума предлагает распространить такую практику на всю территорию страны и установить федеральным законом ответственность за несоблюдение требований к содержанию именно домашних животных», – сказал Керселян.
Требования к содержанию домашних животных в федеральном законе гласят, что владельцам необходимо соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством России. Предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечить им необходимые условия.

При выгуле животного на улице нужно обеспечивать безопасность других людей, животных, сохранность имущества. Запрещён выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка. Исключение – если собака находится на принадлежащей владельцу огороженной территории. При входе должна быть предупреждающая надпись.

При выгуле необходимо исключить возможность неконтролируемого передвижения животного вне разрешённых для выгула мест; убирать за животным; не допускать выгул вне разрешённых мест.

За нарушение требований, установленных федеральным законом, предлагается установить штрафы от 500 до 5 тыс. рублей.

В Московской области владельцы должны убирать за питомцами, иначе им грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

Запрещено выгуливать собак без поводка и намордника в парках и общественных местах. за это предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей. Исключение делается для щенков и декоративных собак ростом до 25 см. в холке.

Собаки не должны находиться на детских площадках и на территориях детсадов и школ. За это может быть наложен штраф до 2 тыс. рублей.

Перечень потенциально опасных собак можно найти по ссылке.

Читайте также:

Мособлдума согласовала назначение Болатаевой вице-губернатором Подмосковья

Мособлдума согласовала назначение Маслёнкиной первым зампредом правительства Подмосковья

Зампред правительства Маслёнкина рассказала в Мособлдуме об ограничениях на работу мигрантов
#мособлдума
#законопроект
#госдума
#депутаты
#животные
#питомцы
#штрафы
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Шизоидное поведение»: Психолог прокомментировала заявление Алсу про нарциссизм экс-мужа
Психолог Сальникова о заявлении Алсу про нарциссизм мужа: это может быть шизоидный симптом
24 сентября 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

41-летняя Алсу в своем микроблоге дала понять, что считает экс-супруга Яна Абрамова нарциссом, который никак ее «не оставит в покое».
«Явный нарцисс будет открыто обвинять вас, а скрытый нарцисс будет пытаться манипулировать вами более тонко. Нарцисс будет распространять ложь или создавать приукрашивания о своей жертве, чтобы разрушить репутацию человека», — высказалась артистка.

Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» прокомментировала такое заявление, объяснив, что нарциссизм бывает конструктивный и деструктивный.

«Сам по себе нарциссизм характерен для многих людей. Конструктивный не несет никаких воздействий на другого человека. Если говорим про бизнесменов и предпринимателей, то он перерастает в амбиции, достижения, финансовую реализацию, управление. И тогда все вокруг понимают, что человек уважаем и достоин внимания. Деструктивный нарциссизм — это когда мы воздействуем на другого человека, чтобы получить то самое признание. Скорее всего это симптом чего-то большего. Если мы говорим про то, что человек публично унижает и бьет, делает внешне и внутренне все, чтобы показать свою значимость, это уже похоже на шизоидное поведение и психическое расстройство. А это уже как раз страшно. Когда человек получает то, что ему нужно, благодаря унижению других», — объяснила эксперт.

По словам психолога, если мужчина бьет и всяческими способами доказывает женщине, что она никчемная и ничего в жизни не добилась, то это пример не только нарциссизма, а комплекса разных симптомов одной большой проблемы.

Дарья Сальникова также рассказала, по каким признакам распознать нарцисса на начальных этапах взаимоотношений.

  1. Эта личность будет выходить в быстрый доверительный контакт и не всегда делать то, что говорит: хочешь детей — будут дети, хочешь квартиру — будет квартира, хочешь в путешествие — поехали. Женщина доверяет этим словам, а потом постепенно начинается унижение.
  2. Очень странные комплименты, когда замечают минусы, принимают их, но потом все-таки выставляют как минусы: у тебя такие большие зубы, но это такая изюминка в тебе, я их обожаю. Так начинают зарождаться комплексы, что что-то не так: зубы не такие, фигура не такая, готовлю не очень вкусно. И постепенно это распространяется на все сферы жизни.
  3. Желание понравиться всем вокруг, чтобы начать закладывать фундамент сомнений: маме поможет, дочку в садик отведет, костюм заберет, а потом придет домой и скажет: «Я для тебя все делаю, что бы ты не попросила, а ты меня не ценишь, тебе всегда недостаточно. С тобой невозможно жить, у тебя странные увлечения и работа». И у женщины происходит когнитивный диссонанс, потому что внешне все прекрасно, и если пожаловаться маме или подружкам, то они не поверят.
  4. Когда у человека не сходятся его субъективные представления с объективным миром, то есть его фантазии не сходятся с реальностью. Это звонок, что человек живет в своем патологическом мире, и свято верит в то, что он идеальный. У него нет рефлексии.

Войдя в длительный контакт с нарциссом, по мнению психолога, в семье может произойти «уничтожение личности».

Читайте также:

«Иллюзии и частота половых актов»: Психолог раскрыла главные причины расставаний россиян

«Поддаются соблазнам»: Психолог выявил причину развода Шнурова с Абрамовой

Психолог Наумова озвучила самые важные критерии успешного брака
#психолог
#женщина
#женщины
#человек
#мужчина
#заявление
#развод
#суд
#бизнес
#психология
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подавать тепло в Раменском начнут с 1 октября
24 сентября 2024, 17:59

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Подачу тепла в Раменском городском округе начнут с 1 октября. Об этом на оперативном совещании сообщил замглавы администрации муниципалитета Владимир Векленко.
«В сентябре пробные топки уже провели подразделения Раменской теплосети «Раменское», «Ильинское», «Ульянино» и «Гжель». В первый день отопительного периода стартует подача тепла на объекты социальной сферы – в детские, учебные и лечебные учреждения. Во второй и третий дни тепло придёт в многоквартирные дома», – рассказали в пресс-службе.
Начать подачу отопления для социально значимых объектов и многоквартирных домов с 1 октября рекомендовало Министерство энергетики Московской области на фоне понижения температуры воздуха в Московском регионе.

Читайте также:

ВрИП главы Раменского городского округа Эдуард Малышев вручил паспорта 14-летним ребятам

В Раменском проведут фестиваль женского футбола

Участниками Раменского фестиваля по боксу и кикбоксингу стали около 500 спортсменов
#раменский городской округ
#теплоснабжение
#отопление
#отопительный сезон
#подмосковье
#московская область
#мкд
#социальная инфраструктура
Следите за нашими новостями
в удобном формате