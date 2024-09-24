В Подмосковье за неделю отремонтировали девять светофоров

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На региональных дорогах Московской области за неделю провели ремонт девяти светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность светофоров на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка города Балашиха; ул. Ленина в микрорайоне Москвич города Лобня; ул. Калининградской в Королёве, Старошереметьевском шоссе в Химках; Новом бульваре в Долгопрудном; Осташковском шоссе в СНТ Эра городского округа Мытищи, а также на дороге у деревни Кузнецово Раменского городского округа», – пояснили в ведомстве.Неисправные вызывные кнопки светофоров отремонтировали в микрорайоне Болшево Королёва и в посёлке Малаховка городского округа Люберцы. Из-за неработающей кнопки светофор не переключался в режим зелёного света для пешеходов.
Как отметили в подмосковном Минтрансе, обследование дорожной сети проводится каждую неделю в рамках летнего содержания. Специалисты Мосавтодора уделяют особое внимание дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения. Это светофоры, ограждения, освещение, знаки и искусственные неровности.
Читайте также:
Автобусы Мострансавто с начала года перевезли пассажиров в аэропорты 6 млн раз
Минтранс Подмосковья тестирует новые электробусы в Химках
Минтранс РФ предложил регистрировать все электросамокаты
Лора Луганская