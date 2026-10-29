Автомобилистов предупредили об указывающих на скорую поломку двигателя признаках
Обычно двигатель не переходит из нормального состояния в плохое за один день. Об этом сообщил инженер и эксперт в области автоматизации, энергетики и цифровых технологий Павел Смирнов, передает «Лента.ру».
Специалист отметил, что обычно сначала возникают незначительные изменения, к которым водитель со временем привыкает. Например, автомобиль дольше заводится, на холостом ходу может появиться вибрация, работа двигателя становится менее ровной, а отклик на нажатие педали газа ухудшается, перечислил он. Это не обязательно указывает на необходимость серьезного ремонта, но выяснить причину таких изменений все же стоит, подчеркнул Смирнов.
Он настоятельно рекомендовал следить за уровнем масла в двигателе. Если раньше долив масла между заменами был редким явлением, а теперь его уровень приходится регулярно восстанавливать, не стоит списывать это только на возраст машины, обратил внимание эксперт. Причиной могут быть как внешние утечки, так и повышенный расход масла самим двигателем. Однако по одному лишь этому признаку ставить «диагноз» неправильно, указал инженер.
Кроме того, автоэксперт посоветовал не игнорировать изменения в рабочей температуре двигателя. Если он начинает нагреваться сильнее, чем обычно, или даже перегревается при тех же условиях эксплуатации, продолжать ездить на машине и ждать, чем это закончится, не рекомендуется, убежден Смирнов.
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