Автомобилистов предупредили об указывающих на скорую поломку двигателя признаках

29 октября 2026, 10:50

Инженер Смирнов: Вибрация или потеря тяги указывают на скорую поломку двигателя

Фото: iStock/Sila Damrongsaringkan

Обычно двигатель не переходит из нормального состояния в плохое за один день. Об этом сообщил инженер и эксперт в области автоматизации, энергетики и цифровых технологий Павел Смирнов, передает «Лента.ру».