Россиянам рассказали о запрещенных для запивания таблеток напитках

29 октября 2026, 08:36

Врач Дикманов посоветовал не запивать таблетки чаем, кофе, соками или молоком

Фото: iStock/Alberto Marrupe Gutierrez

Если в инструкции к препарату не указано иное, таблетки лучше всего запивать обычной водой — это самый предсказуемый и безопасный вариант. Об этом заявил ведущий медицинский советник «Промомед», кандидат биологических наук Виктор Дикманов, передает «Лента.ру».