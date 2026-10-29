Россиянам рассказали о запрещенных для запивания таблеток напитках
Если в инструкции к препарату не указано иное, таблетки лучше всего запивать обычной водой — это самый предсказуемый и безопасный вариант. Об этом заявил ведущий медицинский советник «Промомед», кандидат биологических наук Виктор Дикманов, передает «Лента.ру».
По его словам, вода, будучи нейтральной средой, помогает таблетке легко проходить по пищеводу и растворяться, не взаимодействуя с активными компонентами. В отличие от воды, компоненты других напитков могут влиять на эффективность лекарств, иногда существенно изменяя их действие.
Например, антибиотики способны хуже усваиваться с молоком. Кальций и другие элементы, содержащиеся в этом напитке, связывают некоторые компоненты препарата, снижая их всасывание, пояснил он. Дикманов отметил, что свежевыжатые соки содержат органические кислоты, которые могут взаимодействовать с активными веществами лекарств и изменять их структуру.
Также стоит упомянуть чай и кофе. В чае присутствуют танины, которые способны ослаблять действие некоторых препаратов. С кофе же ситуация более серьезная: если лекарство уже содержит кофеин, то сочетание с напитком может привести к превышению допустимой дозы. Кроме того, употребление кофе вместе с обезболивающими средствами увеличивает нагрузку на печень, почки и сердце, что, вероятно, приведет к токсическим реакциям, предупредил Дикманов.
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