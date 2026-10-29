Синоптик пообещал москвичам аномальное тепло

29 октября 2026, 09:17

Синоптик Леус: 29 октября температура в Москве существенно превысит норму

Фото: iStock/puflic_senior

В четверг, 29 октября, температура в Москве значительно превысит норму. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.