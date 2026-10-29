Синоптик пообещал москвичам аномальное тепло
В четверг, 29 октября, температура в Москве значительно превысит норму. Об этом в личном блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в этот день погоду будет определять западная часть обширного барического максимума. Давление в центре этого максимума начинает медленно снижаться, что приведёт к образованию в регионе обширных облачных полей. Однако дождей они пока не вызовут, а температура останется значительно выше климатической нормы, пояснил специалист.
В городе температура поднимется до плюс 11-13 градусов, а в области — до плюс 9-14 градусов. По словам Леуса, южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, заключил он.
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