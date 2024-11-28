Автомобилистов призвали к осторожности рядом с крупногабаритным транспортом

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Водителям легковых автомобилей следует быть внимательнее, двигаясь или паркуясь рядом с крупногабаритным транспортом. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Часто причиной ДТП становится невнимательность и желание проехать побыстрее. Однако у автобусов, грузовой или специализированной техники длиннее тормозной путь, слепая зона больше, а сами они менее манёвренные. Кроме того, в салоне автобуса находятся пассажиры, и за их безопасность отвечает водитель», – отметили в ведомстве.Водителям легковых машин следует соблюдать ПДД и уважать водителей крупногабаритного транспорта:
Нельзя парковаться на остановках, так как это мешает посадке и высадке пассажиров, работе спецтехники. Не следуете мешать движению. Лучше пропускать автобусы и спецтехнику, которые отъезжают от остановок. Также недопустимо подрезать автобусы – резкое торможение может стать причиной травм пассажиров.
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Лора Луганская