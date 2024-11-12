В подмосковном Минтрансе рассказали, какие пешеходы чаще всех попадают в ДТП

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Минтрансе Подмосковья проанализировали характер ДТП с погибшими и пострадавшими пешеходами с начала ноября. Как выяснилось, чаще всего в аварии попадают пожилые люди, которые переходят дорогу наискосок, сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом переходы находятся в непосредственной близости, отметили в министерстве. А большая часть подобных ДТП происходит в вечернее время.
Водителям во время движения следует быть сконцентрированными, заранее снижать скорость перед переходами и в местах притяжения пешеходов, оценивать ситуацию при выезде со двора и на парковках.
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«Расскажите своим родителям, бабушкам и дедушкам, что при переходе дороги нужно пользоваться пешеходными передами. Необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины остановились. После этого нужно переходить дорогу не бегом, а спокойным шагом. Также в вечернее время обязательно нужно использовать световозвращатели, чтобы быть заметнее», – сказали в пресс-службе.
Водителям во время движения следует быть сконцентрированными, заранее снижать скорость перед переходами и в местах притяжения пешеходов, оценивать ситуацию при выезде со двора и на парковках.
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Лора Луганская