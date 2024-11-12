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В подмосковном Минтрансе рассказали, какие пешеходы чаще всех попадают в ДТП

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Минтрансе Подмосковья проанализировали характер ДТП с погибшими и пострадавшими пешеходами с начала ноября. Как выяснилось, чаще всего в аварии попадают пожилые люди, которые переходят дорогу наискосок, сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом переходы находятся в непосредственной близости, отметили в министерстве. А большая часть подобных ДТП происходит в вечернее время.
«Расскажите своим родителям, бабушкам и дедушкам, что при переходе дороги нужно пользоваться пешеходными передами. Необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины остановились. После этого нужно переходить дорогу не бегом, а спокойным шагом. Также в вечернее время обязательно нужно использовать световозвращатели, чтобы быть заметнее», – сказали в пресс-службе.


Водителям во время движения следует быть сконцентрированными, заранее снижать скорость перед переходами и в местах притяжения пешеходов, оценивать ситуацию при выезде со двора и на парковках.

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В 600 квартирах по заявкам жителей Подмосковья нормализовали температуру горячей воды
В 600 квартирах по заявкам жителей нормализовали температуру горячей воды
12 ноября 2024, 22:14

Фото: iStock / ChristinLola

В Подмосковья по заявкам жителей в октябре нормализовали температуру горячей воды более чем в 600 квартирах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Качественное и бесперебойное горячее водоснабжение – залог комфортной жизни. Температура горячей воды в квартирах должна составлять не менее 60°C. При низкой температуре может начаться рост опасных бактерий, а слишком высокая может привести к ожогам у жильцов и износу систем водоснабжения. В октябре по заявкам жителей Подмосковья при содействии инспекторов министерства приведена в норму температура горячей воды более чем в 600 квартирах», – отметили в Минчистоты.
В министерстве напомнили, что управляющие компании обязаны контролировать качество подаваемой в квартиры воды, обеспечивать её соответствие санитарным стандартам. УК также должны информировать жителей о результатах проверок и принимать меры в случае выявления нарушений.

Заметили отклонения температуры горячей воды в квартире, нужно обратитесь в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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В Подмосковье из-за отсутствия устойчивых холодов вновь зацвели лесные травы
12 ноября 2024, 21:50

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесные специалисты и натуралисты-любители отметили повторное цветение многих растений в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Васильки, яснотки, одуванчики, клевер и другие растения спешат воспользоваться отсутствием устойчивых холодов. Лес радует в любое время года. Даже в предзимье во время прогулок можно встретить и цветущие, и выделяющиеся на фоне опавшей листвы зимнезелёные травы. И хотя ноябрь часто называют самым мрачным месяцем, в этом году природа радует разнообразием красок», – отметили в ведомстве.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Радио 1», что погода в Московском регионе на фоне потепления вновь «вернулась из зимы в осень».

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#московская область
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Глава Каширы Шувалов обсудил с водителями автобусов назревшие проблемы
12 ноября 2024, 21:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава Каширы Михаил Шувалов вместе со своими заместителями и директором МКУ «Управление строительства» Юрием Головковым встретился с инициативной группой водителей Мострансавто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Водители обратились к главе городского округа в соцсетях с предложением решения актуальных вопросов для них самих и каширян. Говорили о расписании движения общественного транспорта, большом количестве выходов в рейсы, нехватке кадров и другом.
«Водители внесли ряд предложений. Поручил профильным специалистам их проработать. Встречусь лично и с руководителями МАП №5 города Подольска «Мострансавто» и производственного участка «Кашира». Обсудим ситуацию с ними и найдём конструктивные решения назревших проблем», – рассказал Шувалов.
Как рассказали в администрации, сегодня на производственном участке «Кашира» МАП №5 города Подольска «Мострансавто» работают 78 водителей 43 автобусов.

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#московская область
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На станциях Коломны проводят рейд по безопасности на железной дороге
12 ноября 2024, 21:02

Фото: iStock / Serjio74

На станциях Коломны проводят рейд по предупреждению и профилактике травматизма на железной дороге. Пассажиров электричек на станции Голутвин встречают сотрудники МВД по Московской области на транспорте, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Полицейские раздают людям листовки по безопасности.
«6 ноября девочка в наушниках, не обращая внимания на красный сигнал светофора и звуковые сигналы поезда, шагнула под состав на станции Сергиев Посад. Подросток чудом остался жив. Мы напоминаем всем пассажирам – не испытывайте удачу, будьте внимательны на железной дороге», – рассказали участники рейда.
Как напомнили в администрации, с начала года в Подмосковье на железной дороге погибли 168 человек. Они не соблюдали простые правила: не переходить пути в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора; не прыгать с платформ на рельсы; не подходить близко к движущемуся составу. При переходе путей следует не отвлекаться на телефон, снимать капюшон и наушники.

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#московская область
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Регистрацию на Международный форум # МЫВМЕСТЕ продлили до 25 ноября
12 ноября 2024, 20:22

Фото: телеграм-канал премии # МЫВМЕСТЕ

Регистрация на Международный форум гражданского участия # МЫВМЕСТЕ продлена до 25 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале премии.
Более 10 тыс. участников из всех уголков России и 40 стран соберутся с 4 по 8 декабря в Москве, чтобы обсудить новые идеи и поделиться опытом в сфере добровольчества и гражданского участия.

Зарегистрироваться необходимо до 25 ноября по ссылке.
«Участников главного события в жизни гражданского общества ждёт множество полезной информации о трендах и новые форматах добровольчества, советы экспертов. Они также смогут познакомиться с единомышленниками, поддержать участников СВО, их семьи и жителей приграничных регионов, получить яркие эмоции и незабываемые впечатления», – говорится в сообщении.
На форуме также пройдут церемония награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ и вручение награды «Волонтёр года».

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В Чечне уволили 11 директоров школ после проведения внеплановой проверки
12 ноября 2024, 19:45

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

В Чечне по итогам проведения внеплановой аттестации уволены со своих должностей одиннадцать директоров школ. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Соответствующий доклад представила первый заместитель руководителя администрации Чеченской Республики по взаимодействию с социальным блоком Хаджият Кадырова, сообщил он в своём телеграм-канале. Сообщается, что в ходе проверки был выявлен ряд серьёзных недочётов, из-за которых 11 директоров школ были уволены со своих должностей. Кроме того, лишились своих постов четыре руководителя районных отделов народного образования.

Кадыров дал поручение уделить особое внимание процессу назначения директоров учебных заведений и глав отделов народного образования. Кроме того, глава Чечни поручил создать специальную комиссию, которая будет контролировать выполнение поставленной задачи и наблюдать за выполнением всех обязательных норм и законов.

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#кадыров
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Техэксперт Константинов объяснил опасность повышенного уровня масла в двигателе
12 ноября 2024, 19:38

Фото: iStock/Artem_Egorov

Директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов заявил, что повышенный уровень масла в двигателе легкового автомобиля может быть опасен, так как может повлечь за собой серьезные неисправности.
«Чрезмерное количество масла приводит к повышенному давлению в системе, что провоцирует утечки через сальники и прокладки. В худшем случае масло может попасть в цилиндры», — прояснил в беседе с Газета.ру Константинов.

Также большое количество масла может ускорить износ не только самого двигателя, но и других его частей.

До этого главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков развеял миф о том, что каршеринг снижает нагрузку на дорогах.

«Все считают, что каршеринг снижает нагрузку на дороге, так как люди пересаживаются на него со своих автомобилей, но это бред. Каршеринг – ещё один вид транспорта. Им пользуются люди, которые ещё пока не доросли до покупки своего автомобиля. Каршеринг не уменьшает количество водителей и машин на дороге, а наоборот, увеличивает, расширяя диапазон людей, которые могут рулить автомобилем в городе или за городом», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

Ранее директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева заявляла, что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.

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#каршеринг
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#машины
#люди
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Мандариновые поставки из Абхазии в Москву продолжатся, несмотря на беспорядки
12 ноября 2024, 19:22

Фото: istockphoto/Miljan Živković

Поставки абхазских мандаринов в РФ, включая Москву, продолжатся, несмотря на протесты в республике, пишет Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на главу Минсельхоза Абхазии Беслана Джопуа.
«Поставки мандаринов продолжаются в РФ, в частности, в Москву, и не только мандарины, но и хурма, и фейхоа, лимоны, машины грузятся. Это временная ситуация (протесты — прим. ред.), которая уже практически стабилизировалась», — прокомментировал министр.
Ранее сообщалось, что последний оппозиционер, задержанный в Абхазии во время протестов, отпущен на свободу. Протестующие выступают против принятого недавно закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Силовики задерживали участников потасовки у здания парламента.

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#абхазия
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#россия
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#мандарины
#новости
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Движение по путепроводу у станции МЦД-2 Аникеевка откроют в декабре
12 ноября 2024, 18:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Автомобильное движение по новому путепроводу в районе станции Аникеевка, где проходит МЦД-2, откроют в декабре. Сейчас продолжается активное строительство, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Монтаж металлической части пролётного строения завершён полностью, а работы по укреплённой сборке и сварке – на 98%. Сейчас проводим асфальтирование дороги и устройство дождевой канализации», – рассказал старший производитель работ генподрядной организации «АРКС-ДМ» Павел Горохов.
Самые сложные работы по возведению каркаса путепровода почти завершены. Строители приступили к укладке дорожного покрытия на съездах с него. Также вблизи от железнодорожной платформы возводят разворотную площадку и перехватывающую парковку на 120 машино-мест.

Новый путепровод в Аникеевке соединит различные районы Красногорска. С его помощью можно будет добраться до Нахабина и Волоколамского шоссе за 15-20 минут вместо прежних 30-40. Кроме того, путепровод значительно улучшит транспортную доступность этого района.

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