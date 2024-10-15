Автомобильные коды регионов России: подробная таблица с расшифровкой

Фото: iStock/zheltikov
Государственный регистрационный номер автомобиля — это уникальный идентификатор транспортного средства, который также указывает на регион, из которого автомобиль прибыл. В Российской Федерации всего 89 субъектов, каждому из которых присвоено индивидуальное цифровое значение.
Таблица с кодами регионов, принцип их распределения, а также какие ожидаются новые коды — в материале «Радио 1».
Сам номерной знак используется для идентификации автомобилей, мотоциклов, строительной и грузовой техники. Его выдают вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства.
В России в номерных знаках используются все цифры и 12 букв, которые имеют аналоги в латинице: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.
Например, автомобильный номер «А123АА90RUS» означает:
Двузначные коды регионов использовались изначально, пока органам ГИБДД хватало их для номерных знаков. Выдавались они в алфавитном порядке регионов.
Использование трехзначных кодов регионов на номерах автомобилей позволяет расширить количество возможных комбинаций и упростить процедуру регистрации транспортных средств.
В настоящее время при выдаче номеров во многих регионах не применяются некоторые коды, так как все возможные комбинации символов для них уже использованы. К примеру, до 2000 года Чечня использовала код 20, однако сейчас он заменен на 95. Числовое обозначение Калининградской области сменили с 91 на 39.
Сейчас в стране накопилось уже 39 старых автомобильных номеров, которые скоро перестанут выдавать или уже не выдаются. Это номера с кодами 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777 и 799.
Стоит отметить, что при перепродаже автомобиля новый владелец может сохранить действующий регистрационный номер. Поэтому номера с этими кодами все еще используются на номерных знаках, останавливается лишь их выдача.
Предполагается, что в ближайшем будущем у Москвы появятся новые региональные коды: 497 и 999. Возможно, после 2025 года для Санкт-Петербурга будут использоваться коды 278 и 878.
Также в будущем могут быть введены следующие региональные коды:
В России есть много регионов, которые имеют несколько кодов регистрационных знаков. К примеру, такая практика распространена в таких субъектах, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский и Краснодарский края, республики Башкортостан и Татарстан, Иркутская, Самарская, Ростовская, Челябинская и Свердловская области и другие.
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Что такое автомобильные коды регионов РоссииАвтомобильные коды регионов России — это система обозначений, которая используется для определения места регистрации транспортного средства. Коды состоят из цифр и букв и позволяют быстро определить, из какого региона автомобиль зарегистрирован.
Сам номерной знак используется для идентификации автомобилей, мотоциклов, строительной и грузовой техники. Его выдают вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства.
Из каких цифр и букв состоят автомобильные номераФото: iStock/Ivan Reshetnikov
В России в номерных знаках используются все цифры и 12 букв, которые имеют аналоги в латинице: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.
Например, автомобильный номер «А123АА90RUS» означает:
- «А» — серия;
- «123» — номер;
- «АА» — серия;
- «90» — код региона (в данном случае — Московская область);
- RUS — Россия.
- А 123 АА — легковые и грузовые автомобили;
- АА 123 — такси и автобусы;
- АА 1234 — прицепы;
- 1234 АА — мотоциклы и тракторы.
Таблица автомобильных кодов регионов РоссииДля более удобного поиска соответствующего кода и его привязки к определенному региону России есть удобная таблица. В ней указаны цифровые обозначения областей и республик, которые действуют в 2024 году.
Двухзначные коды регионовФото: iStock/Yury Karamanenko
Двузначные коды регионов использовались изначально, пока органам ГИБДД хватало их для номерных знаков. Выдавались они в алфавитном порядке регионов.
- коды с 1 по 21 — республики;
- коды с 22 по 27 — края;
- коды с 28 по 76 — области, однако строки 41, 59 и 75 принадлежат Камчатскому, Пермскому и Забайкальскому краям, которые покинули «собратьев» из-за того, что раньше все же были областями;
- коды 77 и 78 — города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург.
- коды 79-82 — Еврейская автономная область, ДНР, ЛНР и Крым;
- код 83 — «выскочивший» раньше положенного Ненецкий АО;
- коды 84 и 85 — новые территории — Херсонская и Запорожская области;
- коды с 86 по 89 — автономные округа;
- код 92 — еще один город федерального значения —Севастополь;
- код 94 — территории, которые находятся за пределами Российской Федерации. Например, Байконур, который Россия арендовала у Казахстана до 2050 года.
Трехзначные коды регионовТрехзначные коды стали вводить, когда для обозначения регионов перестало хватать двузначных. С 2013 по 2020 годы в начало числа ставили цифры 1 и 7, так как они лучше считывались камерами и не занимали много места на номерных знаках. Однако с 2020 года, после внесения изменений в приказ МВД №766, регионам разрешили присваивать любые трехзначные коды, кроме нуля в начале.
Использование трехзначных кодов регионов на номерах автомобилей позволяет расширить количество возможных комбинаций и упростить процедуру регистрации транспортных средств.
Старые коды регионовФото: iStock/Apriori1
В настоящее время при выдаче номеров во многих регионах не применяются некоторые коды, так как все возможные комбинации символов для них уже использованы. К примеру, до 2000 года Чечня использовала код 20, однако сейчас он заменен на 95. Числовое обозначение Калининградской области сменили с 91 на 39.
Сейчас в стране накопилось уже 39 старых автомобильных номеров, которые скоро перестанут выдавать или уже не выдаются. Это номера с кодами 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 80, 81, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777 и 799.
Стоит отметить, что при перепродаже автомобиля новый владелец может сохранить действующий регистрационный номер. Поэтому номера с этими кодами все еще используются на номерных знаках, останавливается лишь их выдача.
Какие ожидаются новые кодыДва года назад в России появился десяток новых кодов регионов. Так, Омской области добавилась комбинация 155, а после присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — коды 80, 81, 84, 85 и, соответственно, 180, 181, 184 и 185.
Предполагается, что в ближайшем будущем у Москвы появятся новые региональные коды: 497 и 999. Возможно, после 2025 года для Санкт-Петербурга будут использоваться коды 278 и 878.
Также в будущем могут быть введены следующие региональные коды:
- 616 — для Татарстана;
- 222 — для Алтайского края;
- 330 — для Архангельской области;
- 333 — для Владимирской области;
- 444 — для Костромской области;
- 660 — для Псковской области;
- 661 — для Ростовской области;
- 662 — для Рязанской области;
- 663 — для Самарской области;
- 664 — для Саратовской области;
- 665 — для Сахалинской области;
- 667 — для Смоленской области;
- 668 — для Тамбовской области;
- 669 — для Тверской области;
- 995 — для Чеченской республики.
В каких регионах несколько кодовФото: iStock/Aleksei Andreev
В России есть много регионов, которые имеют несколько кодов регистрационных знаков. К примеру, такая практика распространена в таких субъектах, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский и Краснодарский края, республики Башкортостан и Татарстан, Иркутская, Самарская, Ростовская, Челябинская и Свердловская области и другие.
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Данил Пономарев