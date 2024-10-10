Категории водительских прав, расшифровка: что значит каждое из обозначений

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В России водительские права бывают разных категорий в зависимости от типа транспортного средства, которым разрешено управлять их владельцу. Это связано с разнообразием видов транспорта на дорогах — от мопедов до автобусов. Для управления различными транспортными средствами требуются разные навыки вождения, а правила дорожного движения для некоторых из них имеют свои особенности. Поэтому были введены разные категории водительских прав, которые соответствуют определенным видам транспорта.
О категориях прав, их различиях, а также о том, на каких машинах и с какими отметками в правах можно ездить — в материале «Радио 1».
Чтобы понять, к какой категории относится ваш автомобиль, нужно обратиться к паспорту транспортного средства или СТС.
Например, категория «М» предназначена для мопедов и легких квадроциклов, категория «А» — для мотоциклов, категория «В» — для легковых автомобилей и т. д.
Подкатегории в водительском удостоверении позволяют управлять транспортными средствами с ограничениями по массе, количеству пассажиров или другим параметрам.
Например, подкатегория «В1» позволяет управлять трициклами и квадрициклами, а подкатегория «А1» — легкими мотоциклами.
Например, категория «BE» позволяет управлять легковым автомобилем с прицепом, а категория «DE» — автобусом с прицепом.
Управление автомобилем без соответствующей категории является нарушением правил дорожного движения и может повлечь за собой штраф и другие санкции. Поэтому перед тем, как сесть за руль, убедитесь, что у вас есть все необходимые категории в правах.
Вождение автомобиля при неимении в правах соответствующей категории приравнивается к вождению без прав и влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей и задержание транспортного средства.
Фото: iStock/IvanSpasic
Обратите внимание, что для получения некоторых категорий может потребоваться дополнительное обучение и сдача дополнительных экзаменов. Например, для получения категории «Е» необходимо пройти дополнительное обучение и сдать экзамен на право управления транспортным средством с прицепом.
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Что такое категории водительских прав?Категории водительских прав — это классификация, которая определяет, транспортными средствами какого вида может управлять водитель. Наличие определенной категории в правах дает право управлять транспортными средствами соответствующей категории или подкатегории.
Как понять, к какой категории относится автомобиль?Фото: iStock/3dan3
Чтобы понять, к какой категории относится ваш автомобиль, нужно обратиться к паспорту транспортного средства или СТС.
Например, категория «М» предназначена для мопедов и легких квадроциклов, категория «А» — для мотоциклов, категория «В» — для легковых автомобилей и т. д.
Какие категории есть в водительском удостоверении?В водительском удостоверении могут быть следующие категории:
- М — мопеды и легкие квадроциклы;
- А — мотоциклы;
- В — легковые автомобили;
- ВЕ — легковые автомобили с прицепом (до 750 кг);
- B1 — трициклы и квадроциклы;
- C — грузовые автомобили (свыше 3,5 тонн);
- С1 — грузовые автомобили (от 3,5 до 7,5 тонн);
- CE — грузовые автомобили с прицепом (свыше 750 кг);
- D — автобусы;
- D1 — автобусы (до 16 мест);
- DE — автобусы с прицепом;
- Tm — трамваи;
- Tb — троллейбусы.
Какие подкатегории есть в водительском удостоверении?Фото: iStock/ttretjak
Подкатегории в водительском удостоверении позволяют управлять транспортными средствами с ограничениями по массе, количеству пассажиров или другим параметрам.
Например, подкатегория «В1» позволяет управлять трициклами и квадрициклами, а подкатегория «А1» — легкими мотоциклами.
Какие совместные категории есть в водительских правах?Совместные категории в водительских правах позволяют управлять транспортными средствами, которые относятся к нескольким категориям.
Например, категория «BE» позволяет управлять легковым автомобилем с прицепом, а категория «DE» — автобусом с прицепом.
Можно ли управлять автомобилем без соответствующей категории?Фото: iStock/Maksim Mikhailov
Управление автомобилем без соответствующей категории является нарушением правил дорожного движения и может повлечь за собой штраф и другие санкции. Поэтому перед тем, как сесть за руль, убедитесь, что у вас есть все необходимые категории в правах.
Вождение автомобиля при неимении в правах соответствующей категории приравнивается к вождению без прав и влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей и задержание транспортного средства.
Как получить новую категорию прав?Для получения новой категории прав необходимо пройти обучение в автошколе и сдать экзамены в ГИБДД. После успешной сдачи экзаменов вы получите новое водительское удостоверение с соответствующей категорией.
Фото: iStock/IvanSpasic
Обратите внимание, что для получения некоторых категорий может потребоваться дополнительное обучение и сдача дополнительных экзаменов. Например, для получения категории «Е» необходимо пройти дополнительное обучение и сдать экзамен на право управления транспортным средством с прицепом.
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Данил Пономарев