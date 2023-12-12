Автомобильный мост в городском округе Ступино открыли после капремонта

Фото: Минтранс МО
В городском округе Ступино завершили капремонт моста у деревни Матюково. Проезд для транспорта открыт, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Мост имеет большую социальную и транспортную значимость. Он соединяет множество небольших населённых пунктов и служит проездом к высокоинтенсивной федеральной трассе А-108 и Староситненскому шоссе», – говорится в сообщении.Ремонт стартовал в прошлом году. Часть моста демонтировали, установили новые кольца водопропускной трубы для протекающего под дорогой ручья, обустроили новые барьерные ограждения и расширили проезжую часть.
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Лора Луганская