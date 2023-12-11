В подмосковных автобусах будут звучать новогодние поздравления от пассажиров

Фото: Минтранс МО
На новогодних и рождественских каникулах в автобусах Мострансавто будут звучать поздравления от пассажиров с Новым годом. Компания пригласила жителей Московской области принять участие в новогодней акции, сообщили в подмосковном Минтрансе.
«Чтобы ваше поздравление прозвучало в наших автобусах, нужно записать красивое и доброе пожелание в тихом помещении. Голос должен быть чётким, а длительность поздравления не должна превышать 20 секунд. Запись должна быть сохранена в формате *.mp3 или *.wav», – говорится в сообщении.От каждого пассажира принимается по одному поздравлению. Заявки принимаются до 18 декабря на электронную почту oprosmta@yandex.ru. Файлы, не соответствующие этим требованиям, приниматься не будут.
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Лора Луганская