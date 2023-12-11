В Московской области тестируют новые способы оплаты проезда в автобусах

Фото: Минтранс МО
В Подмосковье тестируют пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте по геолокации, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Оценить нововведение могут пассажиры маршрута Мострансавто №478 «Жуковский – метро Котельники».
Для использования оплаты проезда по геолокации следует включить Bluetooth и открыть приложение «Транспорт Подмосковья». Оно определит, в какой автобус и на какой остановке сел пассажир, по какому маршруту едет и какова стоимость проезда на этом маршруте. После оплаты приложение сформирует электронный билет, который можно предъявить контролеру.
Пассажиры также могут оплачивать проезд по QR-коду, размещённому в салоне автобусов пилотного маршрута. В мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» нужно нажать кнопку «Оплата», отсканировать электронный код и подтвердить платёж.
Предполагается, что новые способы оплаты проезда сэкономят время пассажиров при посадке и сократят временные затраты в пути. По результатам эксперимента будет принято решение о внедрении сервиса на всех маршрутах подмосковного общественного транспорта.
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Пассажиры также могут оплачивать проезд по QR-коду, размещённому в салоне автобусов пилотного маршрута. В мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» нужно нажать кнопку «Оплата», отсканировать электронный код и подтвердить платёж.
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Лора Луганская