В Московской области тестируют новые способы оплаты проезда в автобусах

11 декабря в законную силу вступают поправки, которые регулируют правила выезда и въезда в Россию. О том, в каких случаях загранпаспорт может быть признан недействительным, куда и как сдать документ, и как его получить обратно при устранении условий, ограничивающих беспрепятственный выезд из страны, расскажет редакция «Радио 1».