Жителям и гостям Подмосковья напомнили правила провоза в автобусах зимнего спортинвентаря

Фото: Мострансавто
Мострансавто на фоне последних снегопадов в Московской области напомнило правила перевозки зимнего спортивного инвентаря в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Перевозить бесплатно можно сезонный спортинвентарь, габариты которого не превышают 120 см – например, коньки и ледянки. Более крупные предметы, параметры которых в сумме не должны превышать 180 см, нужно оплатить дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади. Сюда относятся сноуборды и санки», – уточнили в министерстве.Стоимость провоза спортинвентаря в городском сообщении – 49 рублей, в пригородном до 25 км – 49 рублей; на расстояние от 25 до 50 км – 98 рублей; дальше 50 км – 147 рублей.
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