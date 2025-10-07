Автопарк спецтехники МЧС России в Новосибирске пополнили новыми образцами
В Новосибирске автопарк спецтехники МЧС России пополнили новейшими образцами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ведомства.
Отмечается, что в пользование МЧС предоставили пожарный автомобиль газодымозащитной службы многоцелевой АГМ 35–50–400, а также новую автолестницу.
«Этот автомобиль способен обеспечить на месте тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ связь и освещение, работу газодымозащитной службы», — рассказали в МЧС в беседе с Om1 Новосибирск.
Кроме того, новейший автомобиль способен обеспечить электричеством место работы спасателей и других служб.